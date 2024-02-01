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Ахба рассказала, когда зима в Абхазии начнет отступать

Ахба рассказала, когда зима в Абхазии начнет отступать

О погоде в Абхазии на первую половину февраля в интервью радио Sputnik рассказала главный специалист-метеоролог Госкомитета по экологии Лариса Ахба. 01.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-01T10:18+0300

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Ахба рассказала, когда зима в Абхазии начнет отступать Ахба рассказала, когда зима в Абхазии начнет отступать

Ахба отметила, что, исходя из многолетних наблюдений, февраль в Абхазии теплее, чем январь, но в первой половине февраля холоднее, чем во второй. Связано это с увеличением продолжительности светового дня. "Первые два дня февраля будут без осадков. Ночные температуры от -1 до +4 градусов, потом в течение первой декады по нарастающей: от +2 до +5 градусов. И погода испортится, пойдут осадки в виде дождя со снегом на побережье, также ожидаются осадки в виде ливней. 5-6 февраля возможны грозы... Начиная с 9 февраля, постепенно погода начнет проясняться. 11-12 февраля начнут подниматься теплые воздушные массы, и температура воздуха повысится. Дневная температура может подняться до +15-16 градусов", – сообщила Ахба. Подробности слушайте в подкасте.

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