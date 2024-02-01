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Посол Абхазии в Сирии вручил главе МИД копии верительных грамот
Посол Абхазии в Сирии вручил главе МИД копии верительных грамот
29 мая 2018 года президент Сирии Башар аль-Асад подписал указ о признании независимости и установлении официальных дипломатических отношений с Абхазией. 01.02.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 фев – Sputnik. Посол Абхазии Мухаммад Али вручил копии верительных грамот сирийскому министру иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Фейсалу аль-Микдаду. Об этом сообщает Медиацентр МИД.Также были затронуты вопросы двустороннего взаимодействия, развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.Мухаммад Али был назначен послом Абхазии в Сирийской Арабской Республике в октябре 2023 года. До него диппредставительство возглавлял Баграт Хутаба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240123/konsulskiy-otdel-sozdan-v-posolstve-abkhazii-v-sirii--1049923230.html
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Посол Абхазии в Сирии вручил главе МИД копии верительных грамот
15:19 01.02.2024 (обновлено: 15:37 01.02.2024)
29 мая 2018 года президент Сирии Башар аль-Асад подписал указ о признании независимости и установлении официальных дипломатических отношений с Абхазией.
СУХУМ, 1 фев – Sputnik
. Посол Абхазии Мухаммад Али вручил копии верительных грамот сирийскому министру иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Фейсалу аль-Микдаду. Об этом сообщает
Медиацентр МИД.
На встрече стороны обсудили развитие отношений между Абхазией и рядом ближневосточных государств – содействие в этом окажет Сирия.
Также были затронуты вопросы двустороннего взаимодействия, развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.
Мухаммад Али был назначен послом Абхазии в Сирийской Арабской Республике в октябре 2023 года. До него диппредставительство возглавлял Баграт Хутаба.