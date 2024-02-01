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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 2 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 2 февраля

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать малоградиентное барическое поле повышенного давления. 01.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-01T18:20+0300

2024-02-01T18:20+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 1 фев - Sputnik. В пятницу, 2 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и днем преимущественно без осадков, к вечеру местами возможен небольшой дождь.Атмосферное давление - 765 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами от 8 до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +5°С до +10°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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абхазия, погода в абхазии