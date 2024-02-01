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Сакания рассказал о завершении первого этапа спасения картин из Нацгалереи

Сакания рассказал о завершении первого этапа спасения картин из Нацгалереи

Пожар в здании, принадлежащем Союзу художников Абхазии, произошел в ночь с 20 на 21 января. В результате сгорели почти 4000 картин из фонда Национальной... 01.02.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 фев – Sputnik. Российские реставраторы завершили первый этап по спасению картин, которые удалось вынести из здания Союза художников во время пожара. Об этом Sputnik рассказал директор Национальной картинной галереи Сурам Сакания. Реставрационные работы будут проходить и в Абхазии, в республике есть три дипломированных специалиста, которые могут восстановить пострадавшие картины. Для этого им нужно создать подходящие условия, заметил директор Нацгалереи. "Художественные ценности просто так нельзя перевозить через границу. Я имел определенный опыт работы по перевозкам работ из Абхазии на выставку в картинную галерею в Москве в 2015 году. Если будет определенное соглашение между Минкультами Абхазии и России, это позволит достаточно быстро и без каких-то хлопот их перевезти. Но дело в том, что картины должны быть перевезены в специализированных машинах", – сказал он. Если в транспорте, который перевозит картины, не будет нужных условий, то работы могут пострадать еще больше. "Если в машине не будет создан определенный микроклимат, то могут испортиться красочные слои картин", – пояснил Сакания. Реставраторы, которые работали в Абхазии, должны будут прислать в республику отчеты, в которых отразят данные о состоянии картин. На основе этих документов будет приниматься решение о дальнейшей работе, подчеркнул директор Нацгалереи. "Может быть, по соглашению кто-то приедет сюда работать, но, как я уже сказал, условия для работы должны быть созданы. Это определенная площадь, это определенная система освещения и так далее", – сказал Сурам Сакания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240129/rossiyskie-restavratory-rasskazali-kak-budut-spasat-obgorevshie-kartiny-1049967669.html

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