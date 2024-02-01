https://sputnik-abkhazia.ru/20240201/v-chernomorenergo-rasskazali-kak-budut-vvoditsya-ogranicheniya-na-podachu-sveta-1050034539.html

В "Черноморэнерго" рассказали, как будут вводиться ограничения на подачу света

В "Черноморэнерго" рассказали, как будут вводиться ограничения на подачу света

Последние изменения в график веерных отключений были внесены 31 января. 01.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-01T17:33+0300

2024-02-01T17:33+0300

2024-02-01T17:33+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/14/1033070079_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_1346672cd13e5ec30e3ece490cbb62a2.jpg

СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Ограничения на подачу электричества в Абхазии будут вводиться в зависимости от ежедневного объема поставок из России, сообщили в пресс-службе "Черноморэнерго"."В связи с ежедневными изменениями в режиме поставок электроэнергии российской стороной, опубликованный накануне график ограничений не актуален. Ограничения будут вводится по представлению российской стороной ежедневного объема поставок", - говорится в тексте. С ноября 2023 года западные районы Абхазии и Сухум получают электричество из России, а восточные районы питаются от ИнгурГЭС.25 января было объявлено о введении ограничений с 26 по 31 января. Они были связаны с техническими причинами с российской стороны: из согласованной мощности в размере 300 – 340 МВт российская сторона могла предоставить не более 240 МВт. График отключений периодически менялся, последние изменения были внесены 31 января.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240120/novye-tarify-i-starye-dolgi-intervyu-glavy-upravleniya-energosbyta-chernomorenergo-1049887450.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости