https://sputnik-abkhazia.ru/20240201/v-chernomorenergo-rasskazali-kak-budut-vvoditsya-ogranicheniya-na-podachu-sveta-1050034539.html
В "Черноморэнерго" рассказали, как будут вводиться ограничения на подачу света
В "Черноморэнерго" рассказали, как будут вводиться ограничения на подачу света
Последние изменения в график веерных отключений были внесены 31 января. 01.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-01T17:33+0300
2024-02-01T17:33+0300
2024-02-01T17:33+0300
энергетическая отрасль абхазии
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СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Ограничения на подачу электричества в Абхазии будут вводиться в зависимости от ежедневного объема поставок из России, сообщили в пресс-службе "Черноморэнерго"."В связи с ежедневными изменениями в режиме поставок электроэнергии российской стороной, опубликованный накануне график ограничений не актуален. Ограничения будут вводится по представлению российской стороной ежедневного объема поставок", - говорится в тексте. С ноября 2023 года западные районы Абхазии и Сухум получают электричество из России, а восточные районы питаются от ИнгурГЭС.25 января было объявлено о введении ограничений с 26 по 31 января. Они были связаны с техническими причинами с российской стороны: из согласованной мощности в размере 300 – 340 МВт российская сторона могла предоставить не более 240 МВт. График отключений периодически менялся, последние изменения были внесены 31 января.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240120/novye-tarify-i-starye-dolgi-intervyu-glavy-upravleniya-energosbyta-chernomorenergo-1049887450.html
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абхазия, новости
В "Черноморэнерго" рассказали, как будут вводиться ограничения на подачу света
Последние изменения в график веерных отключений были внесены 31 января.
СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Ограничения на подачу электричества в Абхазии будут вводиться в зависимости от ежедневного объема поставок из России, сообщили в пресс-службе "Черноморэнерго".
"В связи с ежедневными изменениями в режиме поставок электроэнергии российской стороной, опубликованный накануне график ограничений не актуален. Ограничения будут вводится по представлению российской стороной ежедневного объема поставок", - говорится в тексте.
С ноября 2023 года западные районы Абхазии и Сухум получают электричество из России, а восточные районы питаются от ИнгурГЭС.
25 января было объявлено о введении ограничений с 26 по 31 января. Они были связаны с техническими причинами с российской стороны: из согласованной мощности в размере 300 – 340 МВт российская сторона могла предоставить не более 240 МВт. График отключений периодически менялся, последние изменения были внесены 31 января.