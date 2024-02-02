https://sputnik-abkhazia.ru/20240202/obschestvennyy-sovet-sozdan-pri-apparate-detskogo-ombudsmena-abkhazii-1050041554.html
Общественный совет создан при Аппарате детского омбудсмена Абхазии
Общественный совет создан при Аппарате детского омбудсмена Абхазии
Общественный Совет – это совещательный, коллегиальный и консультативный орган. Он будет оказывать содействие Уполномоченному по вопросам обеспечения и защиты... 02.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-02T15:28+0300
2024-02-02T15:28+0300
2024-02-02T15:58+0300
в абхазии
детский омбудсмен
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СУХУМ, 2 фев – Sputnik. При Аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Абхазии создали Общественный совет. Новый орган будет консультировать омбудсмена и вносить свои предложения, связанные с защитой прав детей, сообщили в Аппарате Уполномоченного по правам ребенка.В состав Общественного совета вошли:Первое заседание Общественного совета прошло 1 февраля. Участники обозначили приоритетные задачи, наметили основные направления и план работы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/maktina-dzhindzholiya-vstretilas-s-predstavitelem-detskogo-ombudsmena-rossii-1048356674.html
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детский омбудсмен
Общественный совет создан при Аппарате детского омбудсмена Абхазии
15:28 02.02.2024 (обновлено: 15:58 02.02.2024)
Общественный Совет – это совещательный, коллегиальный и консультативный орган. Он будет оказывать содействие Уполномоченному по вопросам обеспечения и защиты прав ребенка.
СУХУМ, 2 фев – Sputnik. При Аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Абхазии создали Общественный совет.
Новый орган будет консультировать омбудсмена и вносить свои предложения, связанные с защитой прав детей, сообщили в Аппарате Уполномоченного по правам ребенка.
В состав Общественного совета вошли:
первый замминистра просвещения Ада Кварчелия;
исполнительный директор Центра гуманитарных программ Арда Инал-ипа;
эксперт-юрист Центра гуманитарных программ Саид Гезердава;
соучредитель БОО "Киараз" Кама Квициния;
руководитель детского фонда "Росток" Анна Подолянко;
советник министра здравоохранения Алиса Матуа;
соучредитель Центра "За инновации в образовании Абхазии" Ронеза Пация.
Председателем Совета стала член правления Московской абхазской диаспоры Инна Барчан.
Первое заседание Общественного совета прошло 1 февраля. Участники обозначили приоритетные задачи, наметили основные направления и план работы.