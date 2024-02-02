https://sputnik-abkhazia.ru/20240202/obschestvennyy-sovet-sozdan-pri-apparate-detskogo-ombudsmena-abkhazii-1050041554.html

Общественный совет создан при Аппарате детского омбудсмена Абхазии

Общественный совет создан при Аппарате детского омбудсмена Абхазии

Общественный Совет – это совещательный, коллегиальный и консультативный орган. Он будет оказывать содействие Уполномоченному по вопросам обеспечения и защиты... 02.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-02T15:28+0300

2024-02-02T15:28+0300

2024-02-02T15:58+0300

в абхазии

детский омбудсмен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/02/1050041060_0:0:1200:674_1920x0_80_0_0_7a263169766c60c82aa1c40f3420e8c0.jpg

СУХУМ, 2 фев – Sputnik. При Аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Абхазии создали Общественный совет. Новый орган будет консультировать омбудсмена и вносить свои предложения, связанные с защитой прав детей, сообщили в Аппарате Уполномоченного по правам ребенка.В состав Общественного совета вошли:Первое заседание Общественного совета прошло 1 февраля. Участники обозначили приоритетные задачи, наметили основные направления и план работы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/maktina-dzhindzholiya-vstretilas-s-predstavitelem-detskogo-ombudsmena-rossii-1048356674.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

детский омбудсмен