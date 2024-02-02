https://sputnik-abkhazia.ru/20240202/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-3-i-4-fevralya-1050044836.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 3 и 4 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 3 и 4 февраля

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться во фронтальном разделе. 02.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-02T23:13+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 2 фев - Sputnik. В выходные дни, 3 и 4 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Также ожидаются дожди разной интенсивности, местами возможен дождь со снегом. В горах и предгорных районах - снег.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы от 10 до 15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до +3°С, днем от +3°С до +8°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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2024

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погода в абхазии