https://sputnik-abkhazia.ru/20240202/zdanie-natsionalnoy-kartinnoy-galerei-abkhazii-chastichno-vosstanovyat-v-2024-godu-1050043290.html

Здание Национальной картинной галереи Абхазии частично восстановят в 2024 году

Здание Национальной картинной галереи Абхазии частично восстановят в 2024 году

Здание на улице Пушкина в Сухуме было выделено под создание Национальной картинной галереи в 1999 году первым президентом Владиславом Ардзинба. 02.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-02T17:20+0300

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2024-02-02T17:24+0300

в абхазии

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СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Второй этаж Национальной картинной галереи Абхазии восстановят в 2024 году, сообщила пресс-служба Минкультуры республики.По поручению премьер-министра Александра Анкваб специалисты оценили состояние здания.На первом этапе планируется подготовить два-три помещения. Для этого специалисты подготовят проектно-сметную документацию и проведут экспертизу.Выездное совещание в здании Национальной картинной галереи прошло 1 февраля. В нем участвовали врио министра культуры Динара Смыр, начальник Госуправления историко-культурного наследия Гарик Сангулия, гендиректор Госкомпании "Апсныргылара" Руслан Тванба, директор Национальной картинной галереи Сурам Сакания, представители Управления капстроительства Абхазии.Фонд Национальной картинной галереи был практически уничтожен при пожаре 21 января в здании Союза художников Абхазии. Уцелели около 200 из 4000 картин.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240121/poteryannoe-nasledie-istoriya-natsionalnoy-kartinnoy-galerei-abkhazii-1049896446.html

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