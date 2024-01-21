https://sputnik-abkhazia.ru/20240121/poteryannoe-nasledie-istoriya-natsionalnoy-kartinnoy-galerei-abkhazii-1049896446.html

Потерянное наследие: история Национальной картинной галереи Абхазии

Потерянное наследие: история Национальной картинной галереи Абхазии

Национальная картинная галерея Абхазии была создана в 60-х годах прошлого века. Десятилетиями в ее фонде хранились работы как абхазских, так и иностранных... 21.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-21T11:54+0300

2024-01-21T11:54+0300

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История Национальной картинной галереи Абхазии началась в 1963 году. Здание нового культурного объекта располагалась в небольшом помещении на улице Пушкина в Сухуме, но вскоре там стало тесно, и перед Отечественной войной народа Абхазии 1992-1993 годов холсты переселили в здание на Лакоба. В 1999 году первый президент Владислав Ардзинба выделил новое место под строительство просторной галереи, а здание на Лакоба передали Союзу художников. На выделенном объекте даже начались строительные работы. Однако истощенного послевоенного бюджета Абхазии хватило ненадолго. Строительство приостановили в 2004 году, а после к нему больше не возвращались.И более 20 лет работы известных абхазских художников оставались без собственного дома. Весь “золотой фонд”, а это более четырех тысяч работ абхазских и зарубежных художников, хранился в двух комнатах на втором этаже Центрального выставочного. Условий для хранения картин здесь не было, лишь обшарпанные стены и "голая" проводка. Большинство картин были расставлены на полу, теснились на полках и даже в коридоре, так как не хватало места."Картины лежат у нас одна на другой. А по правилам, каждая картина должна быть защищена своеобразными "конвертами", через которые не проходит пыль. А сейчас на некоторых акварельных работах Чачба-Шервашидзе и картинах Бубновой 1940-х годов можно увидеть какие-то червоточины", - рассказывал в одном из интервью директор Национальной картинной галереи Сурам Сакания."От сырости картины разбухают, краски начинают трескаться. К тому же, каждая отдельно взятая картина должна храниться в собственном футляре. А какие у нас футляры могут быть? Картины лежат друг на друге. Но, конечно, такие знаковые работы, как Чачба-Шервашидзе, Бубновой мы храним в специальных чемоданчиках. Между работами проложены специальные бумаги. Это тот максимум, который можем себе позволить", – отмечал ранее СаканияГлас вопиющегоС проверками и обещаниями исправить ситуацию в Национальную галерею приходили не раз.Еще в 2011 году составляли проект сооружения для включения строительства галереи в Инвестпрограмму."Александр Золотинскович (Анкваб, премьер-министр Абхазии - прим.) в курсе. У нас были идеи проекта Картинной галереи, узнавали, какие стандарты есть в России, было написано небольшое описание проекта. Нам сказали, что по возможности его включат в Инвестпрограмму. Но уже почти 10 лет прошло, а нас по-прежнему не включили в Инвестпрограмму", – рассказывал Sputnik Сурам Сакания."Мы бы хотели перейти в то здание на Пушкина, 8, где уже начинался ремонт. При президентстве Рауля Хаджимба даже был издан специальный приказ о ремонте здания Картинной галереи. Он приходил к нам и видел, в каких ужасных условиях мы выживаем. Сделать элементарно окна, двери, чтобы мы хотя бы на первое время могли туда переселиться. Для этого не нужны большие деньги, около пяти миллионов. И республиканского бюджета наверняка хватило бы. Мы могли бы туда перейти, использовать его как хранилище, но опять-таки мы не сможем там экспонировать работы. Здание маленькое. Необходимо возвести отдельное здание. А здесь уже без Инвестпрограммы не обойтись", – говорил еще в 2021 году Сурам Сакания.Тогда же в 2021 году абхазские художники взяли на себя инициативу и напомнили о здании в очередной раз. Но тогда они не стали писать писать письма президенту, строчить гневные посты в Facebook, устраивать митинги у Парламента, а решили организовать выставку в недостроенном здании Картинной галереи. Но и общественный манифест не дал результатов.В мае 2022 года бывший министр культуры Даур Кове в интервью радио Sputnik сообщил о планах запустить “в ближайшее время” художественную галерею.“Не могу сказать, что в ближайшее время мы приведем ее в тот вид, в который хотели бы, но постепенно, думаю, что мы ее запустим. Думаю, даже этим летом какая-то часть картинной галереи сможет принять первых посетителей", – говорил тогда Кове.На территории даже провели субботник. Но ремонт в здании так и не был проведен.А до поры до времени фонд галереи хранился на втором этаже здания Центрального выставочного зала в Сухуме - это помещение взяли в аренду у Союза художников Абхазии. Там хранилось более четырех тысяч работ таких известных абхазских мастеров, как Александр Чачба-Шервашидзе, Варвара Бубнова, Борис Петров, Владимир Контарев, Марина Эшба, Виталий Лакрба, Валерий Гамгия, Виталий Джения, Амиран Адлейба, Ольга Брендель и многих других.Пожар в здании ЦВЗ вспыхнул в ночь с 20 на 21 января, сообщение в МЧС поступило в 03:38. Возгорание, судя по сообщениям очевидцев, началось с крыши, деревянные перекрытия позволили пламени быстро распространиться. Ликвидировать возгорание удалось только к семи часам утра. Картины, хранившиеся в здании, были утеряны безвозвратно.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/sirota-na-ulitse-pushkina-kak-abkhazskie-khudozhniki-napomnili-o-sebe--1035917966.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220430/utopayuschaya-v-zeleni-minkult-pristupil-k-raschistke-zdaniya-kartinnoy-galerei-1038908395.html

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