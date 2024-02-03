https://sputnik-abkhazia.ru/20240203/militsiya-zaderzhala-dvoikh-podozrevaemykh-v-krazhe-v-gagre-1050048289.html

Милиция задержала двоих подозреваемых в краже в Гагре

Милиция задержала двоих подозреваемых в краже в Гагре

СУХУМ, 3 фев - Sputnik. Милиционеры в Гагре задержали 35-летнего Нури Дбар и 31-летнего Левана Тарсман по подозрению в краже. ⠀ 03.02.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 фев - Sputnik. Милиционеры в Гагре задержали 35-летнего Нури Дбар и 31-летнего Левана Тарсман по подозрению в краже. ⠀ Согласно материалам уголовного дела, мужчины взломали защитный ящик, расположенный у парикмахерской на улице Абазгаа в Гагре, и украли бензиновый генератор стоимостью 100 тысяч рублей. ⠀ Как сообщило МВД, Дбар и Тарсман уже привлекались за совершение преступлений имущественного характера. Кража генератора относится к категории тяжких, за это задержанным грозит до 8 лет лишения свободы. Решением Гагрского районного суда мужчин взяли под стражу, следствие продолжается.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240123/glava-mvd-provel-vyezdnoe-soveschanie-v-gagrskom-rayone-po-itogam-2023-goda--1049918778.html

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