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Мужчина пострадал в аварии в Гудаутском районе
Мужчина пострадал в аварии в Гудаутском районе
СУХУМ, 3 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Мужчина пострадал в результате ДТП на республиканской трассе в районе села Блабырхуа 3 февраля. Об этом корреспонденту... 03.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-03T15:24+0300
2024-02-03T15:24+0300
2024-02-03T16:09+0300
в абхазии
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СУХУМ, 3 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Мужчина пострадал в результате ДТП на республиканской трассе в районе села Блабырхуа 3 февраля. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал начальник Гудаутского ОВД Зосма Гицба.По словам Гицба, водителя в тяжелом состоянии доставили в районную больницу. На место происшествия прибыла следственная группа. Специалисты выяснят обстоятельств ДТП. ⠀ В 2023 году на дорогах Гудаутского района погибли в авариях погибло 25 человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240110/gudautskiy-rayon-zanyal-pervoe-mesto-v-2023-godu-po-chislu-smertelnykh-dtp-1049790647.html
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мвд абхазии, гудаутский район, дтп
мвд абхазии, гудаутский район, дтп
Мужчина пострадал в аварии в Гудаутском районе
15:24 03.02.2024 (обновлено: 16:09 03.02.2024)
СУХУМ, 3 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Мужчина пострадал в результате ДТП на республиканской трассе в районе села Блабырхуа 3 февраля. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал начальник Гудаутского ОВД Зосма Гицба.
По словам Гицба, водителя в тяжелом состоянии доставили в районную больницу. На место происшествия прибыла следственная группа. Специалисты выяснят обстоятельств ДТП. ⠀
В 2023 году на дорогах Гудаутского района погибли в авариях погибло 25 человек.