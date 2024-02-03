https://sputnik-abkhazia.ru/20240203/muzhchina-postradal-v-avarii-v-gudautskom-rayone-1050048731.html

Мужчина пострадал в аварии в Гудаутском районе

Мужчина пострадал в аварии в Гудаутском районе

СУХУМ, 3 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Мужчина пострадал в результате ДТП на республиканской трассе в районе села Блабырхуа 3 февраля. Об этом корреспонденту... 03.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-03T15:24+0300

2024-02-03T15:24+0300

2024-02-03T16:09+0300

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СУХУМ, 3 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Мужчина пострадал в результате ДТП на республиканской трассе в районе села Блабырхуа 3 февраля. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал начальник Гудаутского ОВД Зосма Гицба.По словам Гицба, водителя в тяжелом состоянии доставили в районную больницу. На место происшествия прибыла следственная группа. Специалисты выяснят обстоятельств ДТП. ⠀ В 2023 году на дорогах Гудаутского района погибли в авариях погибло 25 человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240110/gudautskiy-rayon-zanyal-pervoe-mesto-v-2023-godu-po-chislu-smertelnykh-dtp-1049790647.html

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