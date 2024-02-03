https://sputnik-abkhazia.ru/20240203/priznanie-sudebnykh-resheniy-chto-daet-soglashenie-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-1050031194.html
Признание судебных решений: что дает соглашение между Абхазией и Россией
Признание судебных решений: что дает соглашение между Абхазией и Россией
Соглашение о взаимном признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам между Абхазией и Россией было подписано в июне... 03.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-03T09:00+0300
2024-02-03T09:00+0300
2024-02-03T09:00+0300
абхазия
в абхазии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/11/1043656351_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_ecec902c16ee49065e963f7c9d1a5ce0.jpg
15 марта 2023 года Совет Федерации России ратифицировал соглашение, спустя три дня свою подпись под договором поставил президент России Владимир Путин. С ноября 2023 года документ находится в Парламенте Абхазии, депутаты которого должны рассмотреть вопрос его ратификации.О том, что дает соглашение о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам и почему из-за его отсутствия создается правовой вакуум, читайте в материале Sputnik.Бадрак Авидзба, SputnikЧто предполагает соглашениеВ тексте документа говорится, что соглашение предусматривает взаимное признание и исполнение вступивших в силу решений судов и международных коммерческих арбитражей по спорам, которые возникают при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности. А также исполнению подлежат судебные и арбитражные решения, которые утвердили мировые соглашения.Насколько необходимо принятие документа, в интервью радио Sputnik рассказывала председатель Арбитражного суда Абхазии Фатима Квициния. По ее словам, отсутствие такого документа создавало правовой вакуум, так как мало просто выиграть судебное дело, необходимо еще его исполнить.Именно в этой части возникали проблемы. По данным Фатимы Квициния, лишь за последние два года в Арбитражный суд Абхазии поступило более десятка заявлений о признании и приведении в исполнение решений московских арбитражных судов. В основном дела касались кредитов, которые были взяты гражданами Абхазии в российских банках. Однако из-за отсутствия соглашения, исполнить эти решения абхазская сторона не могла."В прошлом и позапрошлом годах, да и ранее, судьи отказывали в исполнении, ссылаясь на то, что соглашения между странами нет. Вообще, соглашение о признании и исполнении решений судов иностранных государств – мировая практика. Там, где страны экономически сотрудничают, имеются такие соглашения. Это гарантия защиты прав бизнеса, прав предпринимателей, в целом, прав сторон", – отмечала Квициния.При этом Квициния напомнила, что соглашение носит двусторонний характер. Если нарушены права абхазских предпринимателей и имеется решение судов Абхазии, которое необходимо исполнять на территории России, то можно будет обращаться в российские суды.Соответствие абхазскому законодательствуСвою оценку документу в апреле 2023 года давал и министр юстиции Анри Барциц в эфире Абхазского телевидения. Он отмечал, что соглашение о взаимном признании судебных и арбитражных решений по экономическим делам призвано реализовать положения абхазского законодательства."Наш гражданско-процессуальный кодекс, наш арбитражно-процессуальный кодекс закладывают именно те нормы, которые мы фактически изложили в том соглашении, которое подписали и ожидаем ратификации Парламентом – Народным Собранием Республики Абхазия. Соглашение о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам соответствует главе 28 Арбитражно-процессуального кодекса, которая называется "Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений". И сразу 262-я статья – "Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений". То есть фактически мы реализовали механизмы нашего национального законодательства", – отметил он.Как будет работать соглашениеСогласно второй статье документа, заявитель может обратиться в компетентный судебный или арбитражный орган в соответствии с процессуальным законодательством страны.Суд может отказать в признании и приведении в исполнение судебного решения полностью или частично, если оно не вступило в законную силу или не подлежит исполнению на территории которой оно было принято. Основанием для отказа может быть случай, когда рассмотрение дела относится к исключительной компетенции судов запрашиваемой стороны. Также это может произойти в случае наличия вступившего в законную силу решения суда запрашиваемой стороны, принятого по спору между теми же лицами о том же предмете и по тем же основаниям.Кроме того, заявитель может получить отказ в исполнении судебного решения, если это может нанести ущерб суверенитету, угрожает безопасности либо противоречит публичному порядку запрашиваемой стороны.Соглашение также предусматривает признание судебных и арбитражных решений, не требующих принудительного исполнения. Они признаются в соответствии с законодательством сторон без дальнейшего производства, если со стороны заинтересованного лица не поступят возражения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230420/posrednik-bartsits-ob-ispolnenii-soglasheniya-po-ekonomicheskim-delam-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-1045352542.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/11/1043656351_89:0:1529:1080_1920x0_80_0_0_1ab092a29889cd3e14f58280eb57114d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
Признание судебных решений: что дает соглашение между Абхазией и Россией
Соглашение о взаимном признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам между Абхазией и Россией было подписано в июне 2022 года.
15 марта 2023 года Совет Федерации России ратифицировал соглашение, спустя три дня свою подпись под договором поставил президент России Владимир Путин. С ноября 2023 года документ находится в Парламенте Абхазии, депутаты которого должны рассмотреть вопрос его ратификации.
О том, что дает соглашение о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам и почему из-за его отсутствия создается правовой вакуум, читайте в материале Sputnik.
Что предполагает соглашение
В тексте документа говорится, что соглашение предусматривает взаимное признание и исполнение вступивших в силу решений судов и международных коммерческих арбитражей по спорам, которые возникают при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности. А также исполнению подлежат судебные и арбитражные решения, которые утвердили мировые соглашения.
Соглашение устанавливает также компетенцию суда на рассмотрение заявления, его содержание, порядок признания и приведения решений в исполнение, основания отказа в признании и принудительном исполнении судебного решения.
Насколько необходимо принятие документа, в интервью радио Sputnik рассказывала председатель Арбитражного суда Абхазии Фатима Квициния. По ее словам, отсутствие такого документа создавало правовой вакуум, так как мало просто выиграть судебное дело, необходимо еще его исполнить.
Именно в этой части возникали проблемы. По данным Фатимы Квициния, лишь за последние два года в Арбитражный суд Абхазии поступило более десятка заявлений о признании и приведении в исполнение решений московских арбитражных судов. В основном дела касались кредитов, которые были взяты гражданами Абхазии в российских банках. Однако из-за отсутствия соглашения, исполнить эти решения абхазская сторона не могла.
"В прошлом и позапрошлом годах, да и ранее, судьи отказывали в исполнении, ссылаясь на то, что соглашения между странами нет. Вообще, соглашение о признании и исполнении решений судов иностранных государств – мировая практика. Там, где страны экономически сотрудничают, имеются такие соглашения. Это гарантия защиты прав бизнеса, прав предпринимателей, в целом, прав сторон", – отмечала Квициния.
При этом Квициния напомнила, что соглашение носит двусторонний характер. Если нарушены права абхазских предпринимателей и имеется решение судов Абхазии, которое необходимо исполнять на территории России, то можно будет обращаться в российские суды.
Соответствие абхазскому законодательству
Свою оценку документу в апреле 2023 года давал и министр юстиции Анри Барциц в эфире Абхазского телевидения. Он отмечал, что соглашение о взаимном признании судебных и арбитражных решений по экономическим делам призвано реализовать положения абхазского законодательства.
"Наш гражданско-процессуальный кодекс, наш арбитражно-процессуальный кодекс закладывают именно те нормы, которые мы фактически изложили в том соглашении, которое подписали и ожидаем ратификации Парламентом – Народным Собранием Республики Абхазия. Соглашение о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам соответствует главе 28 Арбитражно-процессуального кодекса, которая называется "Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений". И сразу 262-я статья – "Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений". То есть фактически мы реализовали механизмы нашего национального законодательства", – отметил он.
Как будет работать соглашение
Согласно второй статье документа, заявитель может обратиться в компетентный судебный или арбитражный орган в соответствии с процессуальным законодательством страны.
В следующей статье отмечается, что в рамках рассмотрения заявления суд запрашиваемой стороны не пересматривает данные решений по существу.
Суд может отказать в признании и приведении в исполнение судебного решения полностью или частично, если оно не вступило в законную силу или не подлежит исполнению на территории которой оно было принято. Основанием для отказа может быть случай, когда рассмотрение дела относится к исключительной компетенции судов запрашиваемой стороны. Также это может произойти в случае наличия вступившего в законную силу решения суда запрашиваемой стороны, принятого по спору между теми же лицами о том же предмете и по тем же основаниям.
Кроме того, заявитель может получить отказ в исполнении судебного решения, если это может нанести ущерб суверенитету, угрожает безопасности либо противоречит публичному порядку запрашиваемой стороны.
Соглашение также предусматривает признание судебных и арбитражных решений, не требующих принудительного исполнения. Они признаются в соответствии с законодательством сторон без дальнейшего производства, если со стороны заинтересованного лица не поступят возражения.