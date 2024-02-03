https://sputnik-abkhazia.ru/20240203/priznanie-sudebnykh-resheniy-chto-daet-soglashenie-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-1050031194.html

Признание судебных решений: что дает соглашение между Абхазией и Россией

Признание судебных решений: что дает соглашение между Абхазией и Россией

Соглашение о взаимном признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам между Абхазией и Россией было подписано в июне... 03.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-03T09:00+0300

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15 марта 2023 года Совет Федерации России ратифицировал соглашение, спустя три дня свою подпись под договором поставил президент России Владимир Путин. С ноября 2023 года документ находится в Парламенте Абхазии, депутаты которого должны рассмотреть вопрос его ратификации.О том, что дает соглашение о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам и почему из-за его отсутствия создается правовой вакуум, читайте в материале Sputnik.Бадрак Авидзба, SputnikЧто предполагает соглашениеВ тексте документа говорится, что соглашение предусматривает взаимное признание и исполнение вступивших в силу решений судов и международных коммерческих арбитражей по спорам, которые возникают при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности. А также исполнению подлежат судебные и арбитражные решения, которые утвердили мировые соглашения.Насколько необходимо принятие документа, в интервью радио Sputnik рассказывала председатель Арбитражного суда Абхазии Фатима Квициния. По ее словам, отсутствие такого документа создавало правовой вакуум, так как мало просто выиграть судебное дело, необходимо еще его исполнить.Именно в этой части возникали проблемы. По данным Фатимы Квициния, лишь за последние два года в Арбитражный суд Абхазии поступило более десятка заявлений о признании и приведении в исполнение решений московских арбитражных судов. В основном дела касались кредитов, которые были взяты гражданами Абхазии в российских банках. Однако из-за отсутствия соглашения, исполнить эти решения абхазская сторона не могла."В прошлом и позапрошлом годах, да и ранее, судьи отказывали в исполнении, ссылаясь на то, что соглашения между странами нет. Вообще, соглашение о признании и исполнении решений судов иностранных государств – мировая практика. Там, где страны экономически сотрудничают, имеются такие соглашения. Это гарантия защиты прав бизнеса, прав предпринимателей, в целом, прав сторон", – отмечала Квициния.При этом Квициния напомнила, что соглашение носит двусторонний характер. Если нарушены права абхазских предпринимателей и имеется решение судов Абхазии, которое необходимо исполнять на территории России, то можно будет обращаться в российские суды.Соответствие абхазскому законодательствуСвою оценку документу в апреле 2023 года давал и министр юстиции Анри Барциц в эфире Абхазского телевидения. Он отмечал, что соглашение о взаимном признании судебных и арбитражных решений по экономическим делам призвано реализовать положения абхазского законодательства."Наш гражданско-процессуальный кодекс, наш арбитражно-процессуальный кодекс закладывают именно те нормы, которые мы фактически изложили в том соглашении, которое подписали и ожидаем ратификации Парламентом – Народным Собранием Республики Абхазия. Соглашение о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам соответствует главе 28 Арбитражно-процессуального кодекса, которая называется "Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений". И сразу 262-я статья – "Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений". То есть фактически мы реализовали механизмы нашего национального законодательства", – отметил он.Как будет работать соглашениеСогласно второй статье документа, заявитель может обратиться в компетентный судебный или арбитражный орган в соответствии с процессуальным законодательством страны.Суд может отказать в признании и приведении в исполнение судебного решения полностью или частично, если оно не вступило в законную силу или не подлежит исполнению на территории которой оно было принято. Основанием для отказа может быть случай, когда рассмотрение дела относится к исключительной компетенции судов запрашиваемой стороны. Также это может произойти в случае наличия вступившего в законную силу решения суда запрашиваемой стороны, принятого по спору между теми же лицами о том же предмете и по тем же основаниям.Кроме того, заявитель может получить отказ в исполнении судебного решения, если это может нанести ущерб суверенитету, угрожает безопасности либо противоречит публичному порядку запрашиваемой стороны.Соглашение также предусматривает признание судебных и арбитражных решений, не требующих принудительного исполнения. Они признаются в соответствии с законодательством сторон без дальнейшего производства, если со стороны заинтересованного лица не поступят возражения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230420/posrednik-bartsits-ob-ispolnenii-soglasheniya-po-ekonomicheskim-delam-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-1045352542.html

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