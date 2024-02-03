https://sputnik-abkhazia.ru/20240203/psikhotropnye-veschestva-izyali-na-abkhazo-rossiyskoy-granitse-1050050181.html
Психотропные вещества изъяли на абхазо-российской границе
Психотропные вещества изъяли на абхазо-российской границе
Гражданин Абхазии пытался провести десять блистерных упаковок, четыре из них были "Габапентином Канон", шесть - "Лирикой". 03.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-03T20:56+0300
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СУХУМ, 3 фев - Sputnik. Психотропные вещества изъяли абхазские таможенники совместно с сотрудниками МВД на таможенном посту "Псоу", сообщает пресс-служба ГТК."Согласно заключению ЭКЦ МВД РА (экспертно-криминалистического центра - прим.ред), в упаковках были 75 капсул лекарственного препарата "Лирика" с психотропным веществом прегабалином, масса которого составила 22,5 грамма. В 60 капсулах был "Габапентин Канон" с 18 граммами психотропного вещества габапентина", - говорится в тексте.Нарушитель был задержан и водворен в Гагрское РОВД. Материал по делу был передан в следственное управление МВД Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240201/zhitelya-abkhazii-zaderzhali-po-podozreniyu-v-sbyte-narkotikov-1050035666.html
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абхазия, новости
Психотропные вещества изъяли на абхазо-российской границе
Гражданин Абхазии пытался провести десять блистерных упаковок, четыре из них были "Габапентином Канон", шесть - "Лирикой".
СУХУМ, 3 фев - Sputnik.
Психотропные вещества изъяли абхазские таможенники совместно с сотрудниками МВД на таможенном посту "Псоу", сообщает
пресс-служба ГТК.
Их пытался провезти в Абхазию гражданин республики. Он самостоятельно достал десять блистеров с таблетками из салона Volvo.
"Согласно заключению ЭКЦ МВД РА (экспертно-криминалистического центра - прим.ред), в упаковках были 75 капсул лекарственного препарата "Лирика" с психотропным веществом прегабалином, масса которого составила 22,5 грамма. В 60 капсулах был "Габапентин Канон" с 18 граммами психотропного вещества габапентина", - говорится в тексте.
Нарушитель был задержан и водворен в Гагрское РОВД. Материал по делу был передан в следственное управление МВД Абхазии.