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Лаша Ашуба поздравил Вячеслава Володина с юбилеем
Лаша Ашуба поздравил Вячеслава Володина с юбилеем
Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин родился 4 февраля 1964 года. 04.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-04T12:11+0300
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СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Спикер Народного Собрания Абхазии Лаша Ашуба поздравил своего российского коллегу Вячеслава Володина с 60-летием. Об этом сообщает пресс-служба Парламента.Ашуба отметил, что высокие профессиональные качества Володина раскрылись за годы государственной службы, пожелал ему крепкого здоровья и успехов в реализации стоящих перед ним задач.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231218/delegatsiya-iz-abkhazii-prinyala-uchastie-v-sessii-parlamentskogo-sobraniya-soyuznogo-gosudarstva-1049498044.html
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Лаша Ашуба поздравил Вячеслава Володина с юбилеем
12:11 04.02.2024 (обновлено: 12:14 04.02.2024)
Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин родился 4 февраля 1964 года.
СУХУМ, 4 фев - Sputnik.
Спикер Народного Собрания Абхазии Лаша Ашуба поздравил своего российского коллегу Вячеслава Володина с 60-летием. Об этом сообщает
пресс-служба Парламента.
"Выражаем уверенность, что и дальнейшее Ваше содействие процессу наращивания союзнических отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией будет способствовать эффективности нашего сотрудничества", - в частности, говорится в тексте.
Ашуба отметил, что высокие профессиональные качества Володина раскрылись за годы государственной службы, пожелал ему крепкого здоровья и успехов в реализации стоящих перед ним задач.