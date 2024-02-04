https://sputnik-abkhazia.ru/20240204/lasha-ashuba-pozdravil-vyacheslava-volodina-s-yubileem-1050052278.html

Лаша Ашуба поздравил Вячеслава Володина с юбилеем

Лаша Ашуба поздравил Вячеслава Володина с юбилеем

Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин родился 4 февраля 1964 года. 04.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-04T12:11+0300

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СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Спикер Народного Собрания Абхазии Лаша Ашуба поздравил своего российского коллегу Вячеслава Володина с 60-летием. Об этом сообщает пресс-служба Парламента.Ашуба отметил, что высокие профессиональные качества Володина раскрылись за годы государственной службы, пожелал ему крепкого здоровья и успехов в реализации стоящих перед ним задач.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231218/delegatsiya-iz-abkhazii-prinyala-uchastie-v-sessii-parlamentskogo-sobraniya-soyuznogo-gosudarstva-1049498044.html

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