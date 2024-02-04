https://sputnik-abkhazia.ru/20240204/prezident-abkhazii-pozdravil-volodina-s-60-letiem-1050054760.html

Президент Абхазии поздравил Володина с 60-летием

Президент Абхазии поздравил Володина с 60-летием

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 4 февраля 2024 года отмечает 60-летие. 04.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-04T18:48+0300

2024-02-04T18:48+0300

2024-02-04T18:48+0300

в абхазии

абхазия

аслан бжания

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СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил спикера Государственной Думы России Вячеслава Володина с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. "Абхазский народ высоко ценит Ваши личные усилия по укреплению двусторонних связей между Абхазией и Россией. В ходе наших встреч Вы неоднократно доказывали не только словом, но и делом важность укрепления межпарламентских связей, которые призваны стать прочной основой развития абхазо-российских союзнических отношений", - в частности, говорится в тексте.Аслан Бжания пожелал Вячеславу Володину крепкого здоровья, счастья, добра, сплоченной команды и верных друзей рядом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240204/bzhaniya-vyrazil-soboleznovaniya-putinu-v-svyazi-s-udarom-po-lisichansku-1050053340.html

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