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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 5 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 5 февраля

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать холодный атмосферный фронт атлантического циклона. 04.02.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 4 фев - Sputnik. В понедельник, 5 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Дожди разной интенсивности, местами возможен дождь со снегом, гроза. В горах и предгорных районах снег.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы от 10 до 15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до +3°С, днем от +3°С до +8°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии