https://sputnik-abkhazia.ru/20240205/nachalo-polozheno-pyanaya-dorozhnaya-statistika-za-yanvar-2024-goda-1050060380.html

Начало положено: "пьяная" дорожная статистика за январь 2024 года

Начало положено: "пьяная" дорожная статистика за январь 2024 года

Согласно официальным данным МВД Абхазии, в январе сотрудники Госавтоинспекции страны составили 5734 протокола за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. 05.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-05T15:12+0300

2024-02-05T15:12+0300

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За первый месяц 2024 года блюстители правопорядка выписали 162 штрафа за езду в состоянии опьянения, что на 34 случая меньше, чем в декабре 2023 года.На последующих двух позициях в январе также изменений не было. Гудаута сумела сохранить за собой "серебро", а Очамчыре второй месяц подряд удается "обогнать" Гагру по количеству составленных штрафов за аналогичное нарушение. Тем самым, она снова становится "бронзовым" призером нашей статистики.Вслед за ними расположились Сухумский район с 13 штрафами, Гулрыпшский и Ткуарчалские районы, которые в январе набрали по три "письма счастья". "Трезвее" всех завершил новогодний месяц Галский район, где в январе составили всего два штрафа за езду подшофе.В возрастной категории тоже почти без изменений. Победителям прошлого месяца, автомобилистам "навеселе" в возрасте от 30 до 35 лет, удалось отстоять позиции и снова стать первыми. Их в январе было 44 человека.На 16 штрафов отстали от них те, кому от 40 до 45 лет – таких автомобилистов было 28. На третьей строчке у нас сразу два "призера" – крайнюю ступень "пьедестала" разделили между собой нетрезвые водители в возрасте от 35 до 40 и от 45 до 50 лет.Самому молодому нарушителю в январе был 21 год, он сухумчанин. Самому старшему "экстремалу" 58 лет – он из Гудауты.Из всех задержанных водителей 157 – мужчины, а также пять представительниц прекрасной половины человечества. Три из них – это гостьи из России, две дамы – сухумчанки.Всего в январе штрафных санкций за слабость к алкоголю не смогли избежать четыре иностранца – это выше упомянутые девушки и один гражданин Нигерии.В первый же день Нового года инспекторы подпортили настроение семерым нетрезвым автомобилистам, а с 13 на 14 января, когда Абхазия отмечала традиционный праздник Ажьырныхуа, штрафы получили 11 человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240127/shest-chelovek-pogibli-v-smertelnykh-dtp-v-ochamchyrskom-rayone-v-2023-godu-1049969018.html

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