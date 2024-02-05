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Взрывчатка для теракта в Воронеже была задержана в Грузии
Взрывчатка для теракта в Воронеже была задержана в Грузии
Задержанный груз включал в себя детонатор и шесть спецключей, общий вес взрывчатого вещества составляет 14 килограммов. 05.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-05T13:10+0300
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СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Груз с шестью взрывными устройствами, направлявшийся из Одессы в Воронеж, был задержан в Грузии. Об этом сообщили в грузинской службе госбезопасности. Контейнеры были вывезены из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию. В Грузию они попали через пункт пропуска "Сарфи" на микроавтобусе К перевозке были причастны граждане Грузии, Украины и Армении.Общий вес взрывчатых устройств составил 14 килограммов, они шли в страну под видом аккумуляторов для электромобилей. Бомбы содержали пластичную взрывчатку С-4 военного назначения, которую можно активировать с помощью электродетонатора и специального таймера.В 2022 году украинские спецслужбы уже использовали похожий маршрут для перевоза взрывчатки, которая позже была использована для теракта на Крымском мосту.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221012/sledkom-rossii-ustanovil-lichnosti-vinovnykh-v-terakte-na-krymskom-mostu-1042031064.html
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Взрывчатка для теракта в Воронеже была задержана в Грузии
13:10 05.02.2024 (обновлено: 13:35 05.02.2024)
Задержанный груз включал в себя детонатор и шесть спецключей, общий вес взрывчатого вещества составляет 14 килограммов.
СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Груз с шестью взрывными устройствами, направлявшийся из Одессы в Воронеж, был задержан в Грузии. Об этом сообщили в грузинской службе госбезопасности.
Контейнеры были вывезены из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию. В Грузию они попали через пункт пропуска "Сарфи" на микроавтобусе К перевозке были причастны граждане Грузии, Украины и Армении.
"Из Грузии автомобиль планировалось вывезти в Российскую Федерацию, конкретно в г. Воронеж. Организатором перевозки был украинский депутат Андрей Шарашидзе", – говорится в заявлении.
Общий вес взрывчатых устройств составил 14 килограммов, они шли в страну под видом аккумуляторов для электромобилей. Бомбы содержали пластичную взрывчатку С-4 военного назначения, которую можно активировать с помощью электродетонатора и специального таймера.
В 2022 году украинские спецслужбы уже использовали похожий маршрут для перевоза взрывчатки, которая позже была использована для теракта на Крымском мосту.