Холодный и со "шрамами": как живет сухумский дом Дмитрия Гулиа
© Sputnik / Томас ТхайцукДом-музей Дмитрия Гулиа
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В 2024 году в Абхазии будут праздновать 150-летие со дня рождения Дмитрия Гулиа и 50 лет со дня основания Литературно-мемориального музея поэта.
Дмитрий Гулиа – абхазский писатель, Народный поэт, этнограф, создатель абхазского алфавита и азбуки, родоначальник абхазской литературы, организатор первого абхазского передвижного театра, Герой Социалистического Труда.
С 1912 года Гулиа жил и творил в Сухуме. После его смерти в 1960 году в честь 100-летия писателя 22 сентября 1974 года в доме был открыт Литературно-мемориальный музей.
Вот уже 50 лет музей работает беспрерывно, лишь во время Отечественной войны 1992-1993 годов он оставался без посетителей. Здание, построенное в прошлом веке, уже давно нуждается в капитальном ремонте.
Асмат Цвижба, Sputnik
"Говорящие" предметы
Дом-музей Гулиа – небольшое двухэтажное здание на одноименной улице. Здесь хранятся более 20 000 экспонатов, связанных с жизнью и творчеством Народного поэта Абхазии.
"Это его кабинет, в нем он работал, принимал гостей, коллег, знаменитых друзей. Даже если у него в доме были гости, он мог извиниться и удалиться работать в кабинет, другого выбора у него не было", – проводит нам экскурсию директор музея Светлана Корсая.
В кабинете личные вещи писателя, письменный стол, телефон и книга Гёте "Фауст" –подарок от сына Георгия. Под стеклом в углу хранится первая "История Абхазии". Это книга, из-за которой Гулиа подвергался жесткой критике и гонениям, работа, в которой поэт опровергал теорию "пришлого" абхазского населения в Абхазии.
"Книга значила для его жизни много. Даже когда он умирал, книга была под его подушкой. Он уже не мог говорить и знаками показывал, просил вытащить ее, положил на грудь, так и умер", – рассказывает Корсая.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Дом-музей Дмитрия Гулия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Дом-музей Дмитрия Гулия
© Sputnik / Томас Тхайцук
Дом-музей Дмитрия Гулия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Дом-музей Дмитрия Гулия
© Sputnik / Томас Тхайцук
Дом-музей Дмитрия Гулия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Дом-музей Дмитрия Гулия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Дом-музей Дмитрия Гулия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Дом-музей Дмитрия Гулия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Дом-музей Дмитрия Гулия
В музее хранятся очень редкие экспонаты. Среди них первый номер газеты "Апсны" на абхазском языке, первый абхазский алфавит и букварь, первая художественная книга "Стихотворения и скороговорки", личные фотографии, рукописи, предметы быта, связанные с жизнью поэта.
И все это историческое наследие хранится в ненадлежащем состоянии.
Шрамы на стенах
Записывать интервью в музее тяжело, холод пробирает до костей. И причина не в том, что такая температура комфортна для редких экспонатов, просто здание практически не обогревается.
Дом был построен в 1911 году и с тех пор в нем не проводился капитальный ремонт. В 2022 году на первом этаже государство провело косметический ремонт, что, безусловно, улучшило ситуацию, но не изменило ее в корне.
"Дело в том, что основная часть на втором этаже – это наши экспозиционные залы, они тоже требуют ремонта. Все это находится, честно говоря, в аварийном состоянии. Мы даже боимся порой, когда много школьников приходит, по 20-25 человек, чтобы ничего не случилось - дом начинает трястись. Конечно, мы много обращались по поводу капитального ремонта, но так получается, вы знаете, как у нас все, "на завтра"", - объясняет директор.
Экскурсию по самым интересным местам нам проводит старейший сотрудник музея Зуля Кокоскерия, которая наизусть зачитывает отрывки из "Стихотворений и скороговорок", с горящими глазами рассказывает о первых школьных успехах юного поэта, о нелегкой судьбе его семьи.
© Sputnik / Томас ТхайцукДом музей Дмитрия Гулия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Дом музей Дмитрия Гулия
© Sputnik / Томас ТхайцукДом музей Дмитрия Гулия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Дом музей Дмитрия Гулия
© Sputnik / Томас ТхайцукДом музей Дмитрия Гулия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Дом музей Дмитрия Гулия
© Sputnik / Томас ТхайцукДом музей Дмитрия Гулия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Дом музей Дмитрия Гулия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Дом музей Дмитрия Гулия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Дом музей Дмитрия Гулия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Дом музей Дмитрия Гулия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Дом музей Дмитрия Гулия
И если желтизна на старинных рукописях не смущает, а лишь придает им шарма, то сыплющаяся с потолка штукатурка и глубокие трещины в стенах такого эффекта не производят. Вдобавок, в плохую погоду любоваться экспонатами сложнее - освещение в музее никудышное.
"То, чего не должно быть в музее – это сырость и холод. Это то, от чего гибнут экспонаты. Эту проблему мы пока не смогли решить в зимний период, летом легче", - говорит Зуля.
Трещины на стенах появились в годы Отечественной войны народа Абхазии. Сам музей удалось сохранить, но фундамент пострадал от взорвавшихся неподалеку снарядов. С тех пор "шрамы" на стенах лишь увеличиваются.
С проводкой дела получше - сотрудники своими силами попытались ее наладить, но она все равно нуждается в полной замене. Каждый вечер питание в музее отключается, чтобы исключить замыкание.
Надежда на лучшее
В феврале после пожара в хранилище Национальной картинной галерее премьер-министр Александр Анкваб встречался с представителями АбИГИ, музея Дмитрия Гулиа, Бедийского храма. Были обсуждены "неотложные ремонтные работы" в объектах.
Анкваб поручил руководству УКС, "Абхазстроя" и Госуправления охраны историко-культурного наследия изучить ситуацию, установить наиболее уязвимые места, требующие неотложных ремонтных работ, и представить согласованные предложения.
По словам Корсая, в юбилейный для музея и поэта год правительство обещало провести ремонт на втором этаже. Не капитальный, но основательный, с заменой электропроводки.