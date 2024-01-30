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Наследие под угрозой: можно ли спасти здание Союза художников Абхазии

Наследие под угрозой: можно ли спасти здание Союза художников Абхазии

Пожар в здании, принадлежащем Союзу художников Абхазии, вспыхнул в ночь с 20 на 21 января и уничтожил почти все картины фонда Нацгалереи республики. Вместе с... 30.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-30T10:52+0300

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Об истории здания Союза художников, последствиях пожара и дальнейшей судьбе памятника архитектуры, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikОт Самуриди до Союза художниковСоюз художников Абхазии расположен в здании, признанном памятником архитектуры, внесенном в реестр историко-культурного наследия Абхазии. Здание в 1912 году принадлежало председателю сухумского эллинского общества, промышленнику Христофору Константиновичу Самуриди. На фронтоне здания художник-декоратор Пишт написал "панораму Сухума с моря". Она сохранилась и поныне.В 1960 годах здесь расположилась самая большая экспозиционная площадка страны –Центральный выставочный зал Союза художников Абхазии. И более 70 лет здесь проходили ежегодные традиционные выставки абхазских и зарубежных художников, тематические и персональные.Перед Отечественной войной народа Абхазии 1992-1993 годов в это здание перенесли фонд Национальной картинной галереи, картины хранились на втором этаже. Там же, по соседству, до пожара 21 января 2024 года располагался офис коммерческого банка.При этом здание на Лакоба, 31, полностью принадлежало Союзу художников, который не является бюджетной организацией и не получает от государства средств на существование. Союз сдавал в аренду ЦМР-банку и Национальной картинной галерее помещения, сгоревшие 21 января. Арендная выручка уходила на зарплату сотрудникам, организацию выездных мероприятий и внутренних выставок."История, которую нужно сохранить"С момента пожара прошло больше недели. Пока со стороны властей не было сделано официальных заявлений о восстановлении исторического здания, которое внесено в реестр особо охраняемых объектов культуры.По словам директора Центрального выставочного зала Эльвиры Арсалия, помещение ЦВЗ не пострадало от пожара, но во время ликвидации возгорания его залили водой."Сегодня, приложив небольшие усилия, работу зала можно запустить. Но необходимо провести строительные работы на втором этаже, чтобы накрыть здание кровлей. Все это нужно сделать в ближайшее время. У нас нет в стране аналога выставочного пространства площадью в 270 кв.м. в исторической части города, где более 70 лет проходят выставки современных художников. Это тоже история, которую надо сохранить", – считает Арсалия.Хоть здание и находится в бессрочном пользовании у Союза художников, но у организации нет собственных средств для восстановления исторического объекта.По словам председателя Союза художников Абхазии Виталия Джения, глава правительства республики уже дал поручение Управлению капитального строительства на составление проектно-сметной документации для восстановления здания.Однако пока к каким-либо работам приступить не могут из-за следственных мероприятий. Джения отметил, что абхазская сторона ожидает прибытия российских экспертов, которые будут устанавливать причины пожара.При этом художники уверены, что в сгоревшем хранилище Национальной картинной галереи все еще остаются ценные экспонаты, которые можно спасти."Уже неделя прошла, мы просим хотя бы накрыть здание временной кровлей, чтобы дождь не попадал. А вести поиски экспонатов нам пока не дают, здание опечатано для проведения следственных мероприятий. Как нам сказали, эксперты могут приехать через неделю. Но за это время картины и керамика могут испортиться под завалами", –отметил Джения.Сейчас, по его словам, совместно с администрацией города Сухум организация прорабатывает возможность установки временной кровли."Также мы хотим попросить сотрудников прокуратуры, чтобы они разрешили нам искать экспонаты под завалами. Мы ждать не можем", – добавил Джения.

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