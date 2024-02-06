https://sputnik-abkhazia.ru/20240206/maktina-dzhindzholiya-poprosilachernomorenergo-peresmotret-grafik-otklyucheniy-1050067381.html

Детский омбудсмен попросила"Черноморэнерго" пересмотреть график отключений

Детский омбудсмен попросила"Черноморэнерго" пересмотреть график отключений

"Черноморэнерго" публикует актуальные графики веерных отключений во всех районах Абхазии, последний был опубликован 6 февраля и действует до 8 февраля. 06.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-06T13:30+0300

2024-02-06T13:30+0300

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СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии и Общественный совет при Аппарате омбудсмена обратились в "Черноморэнерго" с просьбой пересмотреть график веерных отключений.В заявлении отмечается, что отключения света совпадают с учебными часами в школах. С ноября 2023 года западные районы Абхазии и Сухум получают электричество из России, а восточные районы питаются от ИнгурГЭС.25 января было объявлено о введении ограничений с 26 по 31 января. Они были связаны с техническими причинами с российской стороны: из согласованной мощности в размере 300 – 340 МВт российская сторона могла предоставить не более 240 МВт. 30 января график веерных отключений был продлен на неопределенный срок. 2 февраля глава "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия заявил, что социальный переток электричества из России закончится 5 февраля. После этого ситуация не изменится, пояснил он, отключать свет будут два раза в сутки на два часа.График отключений периодически пересматривается. Последние изменения были внесены 6 февраля и действуют до 8 февраля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240202/goskomsvyazi-obyasnil-prichiny-otklyucheniya-rossiyskikh-telekanalov-v-abkhazii-1050040855.html

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