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Прогноз погоды в Абхазии на среду 7 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на среду 7 февраля
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного атмосферного давления. 06.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-06T15:18+0300
2024-02-06T15:18+0300
2024-02-06T15:31+0300
в абхазии
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погода в абхазии
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СУХУМ, 6 фев – Sputnik. В среду, 7 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и до полудня ожидается дождь разной интенсивности, местами возможен дождь со снегом. В горах и предгорных районах – снег.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы от 10 до 15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +3°С до +8°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 7 февраля
15:18 06.02.2024 (обновлено: 15:31 06.02.2024)
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 6 фев – Sputnik. В среду, 7 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и до полудня ожидается дождь разной интенсивности, местами возможен дождь со снегом. В горах и предгорных районах – снег.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы от 10 до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +3°С до +8°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.