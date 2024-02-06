https://sputnik-abkhazia.ru/20240206/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-7-fevralya-1050068301.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 7 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на среду 7 февраля

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного атмосферного давления. 06.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-06T15:18+0300

2024-02-06T15:18+0300

2024-02-06T15:31+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/0b/1049408066_0:43:3194:1840_1920x0_80_0_0_b3dca48ed2b954685727d83287bc8288.jpg

СУХУМ, 6 фев – Sputnik. В среду, 7 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и до полудня ожидается дождь разной интенсивности, местами возможен дождь со снегом. В горах и предгорных районах – снег.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы от 10 до 15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +3°С до +8°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии