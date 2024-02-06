https://sputnik-abkhazia.ru/20240206/vasserman-rasskazl-k-chemu-privedet-ekstrennoe-reshenie-es-vydelit-ukraine-50-mlrd-1050070390.html

Вассерман рассказл, к чему приведет экстренное решение ЕС выделить Украине €50 млрд

Вассерман рассказл, к чему приведет экстренное решение ЕС выделить Украине €50 млрд

Венгрия очень надеется, что Украина "кончится" задолго до до выделения ей Евросоюзом всех €50 млрд, полагает депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман. 06.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-06T18:00+0300

2024-02-06T18:00+0300

2024-02-06T18:00+0300

радио

подкасты спецоперация россии в донбассе

украина

евросоюз

россия

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/06/1050070222_142:0:3726:2016_1920x0_80_0_0_ea129b126188cab6d457694390261ab4.jpg

Вассерман Вассерман

Решение экстренного саммита ЕС по Украине о выделении Киеву €50 млрд при условии соблюдения демократических норм и верховенства права вызывает большие сомнения не в части наличия таких средств, а в исполнении Украиной условий по выделению транша, ведь колония Запада во главе с правящей вороватой верхушкой вряд ли способна обеспечить и соблюдение верховенства законов, и нормальную работу демократических институтов, которые на деле являются плутократическими. Впрочем, и сама Европа давно утратила классические представления о демократии и законности.Новость о выделении Киеву пакета европейской помощи прокомментировал депутат Госдумы РФ, известный политический консультант Анатолий Вассерман."Полагаю, нынешние требования к Киеву соблюдать демократические нормы вполне согласуются с пониманием демократии на коллективном Западе. В частности, в нынешнюю "демократию" вписывается так называемая "культура отмены", когда нежелательное называется вовсе не существующим, сюда же входит экономическое удушение неудобных (вспомним Венгрию, которая согласилась с выделением этих самых €50 млрд после того, как пригрозили саму Венгрию разорить силами всех остальных стран ЕС. Вспомним, что в Германии уже несколько лет пытаются запретить сразу несколько оппозиционных партий на том основании, что они подвергают сомнению нынешние рассказы о демократии", - сказал собеседник Sputnik.

украина

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты спецоперация россии в донбассе, украина, евросоюз, россия, спецоперация, аудио