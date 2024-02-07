https://sputnik-abkhazia.ru/20240207/bezdymno-v-abkhazii-zapretili-veypy-1050078159.html
Бездымно: в Абхазии запретили вейпы
Бездымно: в Абхазии запретили вейпы
Закон "О регулировании оборота устройств для потребления никотинсодержащей продукции, их составных частей и элементов" Парламент Абхазии принял во втором и... 07.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-07T17:19+0300
2024-02-07T17:19+0300
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в абхазии
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здоровье
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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. В Абхазии запретили ввоз, рекламу и оборот электронных систем доставки никотина. Закон разработали для защиты жизни и здоровья населения республики, в особенности несовершеннолетних, от никотиносодержащей продукции и последствий ее потребления. Депутаты приняли его во втором и окончательном чтении. Как говорится в пояснительной записке, вейпы продвигаются как "более безопасные", "вкусные" и "бездымные". При этом они воздействуют на защитные барьеры легких, провоцируя фиброз, повышают риск развития инфаркта миокарда и инсульта, онкологических заболеваний, неблагоприятно влияют на репродуктивную систему человека, формируется никотиновая зависимость. Кроме того, вейпы могут нанести и физические травмы, включая протечку устройств, ожоги от взрывов или неправильного срабатывания устройства. По информации ГТК Абхазии, с 1 января 2020 года по 2 мая 2023-го в республику завезли более 71 тысячи электронных систем доставки никотина.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230128/dym-bez-ognya-tak-li-bezobidny-veypy-1043780516.html
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парламент, здоровье
Бездымно: в Абхазии запретили вейпы
17:19 07.02.2024 (обновлено: 19:59 07.02.2024)
Закон "О регулировании оборота устройств для потребления никотинсодержащей продукции, их составных частей и элементов" Парламент Абхазии принял во втором и окончательном чтении.
СУХУМ, 7 фев – Sputnik. В Абхазии запретили ввоз, рекламу и оборот электронных систем доставки никотина. Закон разработали для защиты жизни и здоровья населения республики, в особенности несовершеннолетних, от никотиносодержащей продукции и последствий ее потребления.
Депутаты приняли его во втором и окончательном чтении.
Как говорится в пояснительной записке, вейпы продвигаются как "более безопасные", "вкусные" и "бездымные". При этом они воздействуют на защитные барьеры легких, провоцируя фиброз, повышают риск развития инфаркта миокарда и инсульта, онкологических заболеваний, неблагоприятно влияют на репродуктивную систему человека, формируется никотиновая зависимость.
Кроме того, вейпы могут нанести и физические травмы, включая протечку устройств, ожоги от взрывов или неправильного срабатывания устройства.
По информации ГТК Абхазии, с 1 января 2020 года по 2 мая 2023-го в республику завезли более 71 тысячи электронных систем доставки никотина.