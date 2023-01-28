https://sputnik-abkhazia.ru/20230128/dym-bez-ognya-tak-li-bezobidny-veypy-1043780516.html

Дым без огня: так ли безобидны вейпы

Дым без огня: так ли безобидны вейпы

В Сухуме практически на каждом углу можно купить вейп – специальное электронное устройство, претендующее на место обычных сигарет. Людей, которые курят, точнее... 28.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-28T16:55+0300

2023-01-28T16:55+0300

2023-01-28T16:55+0300

интервью

абхазия

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Мотивы выбора в пользу вейпинга разные. Взрослые люди с большим стажем курения наивно рассчитывают, что так они смогут завязать с табаком. Кто-то делает "парит" за компанию, многим это кажется стильным и престижным. И ряды вейперов молодеют.Теперь это не редкость и среди младших школьников – доступно по цене, так как можно купить и в складчину, приятно пахнет. Основатель форума по отказу от курения "Не курим.рф", аналитический психолог Сергей Князев в интервью Sputnik Абхазия раскрыл причину популярности вейпов и рассказал, к чему может привести эта напасть и как победить новую зависимость.– Сергей, есть ли вообще смысл переходить с обычных сигарет на электронные?– Перейти не проблема, было бы желание. Альтернатив множество, производители вовсю экспериментируют с вкусовыми добавками, превращая прежде "брутальное" курение в культурное развлечение — у кого вкуснее. Накуриться обычной сигаретой сложно, в отличие от электронных аналогов, которые часто парят безостановочно, тем самым развивая толерантность к никотину. В итоге организм требует все больше и больше, и это не может пройти бесследно для здоровья. Касаемо психологической зависимости, переход на вейпы несет за собой еще одну проблему. Средства доставки никотина, которые позиционируются как более безопасные, создают иллюзию того, что можно курить с меньшим вредом для здоровья. В результате основная мотивация - бросить курить, исчезает.– Часто можно услышать, что использование жидкостей без никотина почти не наносит вреда здоровью. Насколько это верно?– Есть множество исследований, доказывающих, что "почти" в этом случае не бывает. Среди "радостей", которыми награждают парильщика электронные жидкости без никотина можно отметить фиброз легких, хроническую обструктивную болезнь легких, астму, опасное влияние на иммунную систему и ротовую полость. Связано это с ароматизаторами, которые используют производители электронных сигарет. Ну и, конечно же, негативное влияние оказывают пропиленгликоль и глицерин, содержащиеся в безникотиновых жидкостях.– Запах пара электронных сигарет быстро исчезает, и понять, что ребенок увлекся парением часто бывает сложно. Как родителям не пропустить развитие этой опасной привычки?– Парение можно определить и по косвенным признакам. Ребенок начинает интересоваться темой, задает невинные, на первый взгляд, вопросы. Например: "А тетя Даша курит?", "А что бы ты сделал, если бы увидел меня с сигаретой? А с вейпом?", "Папа/мама, а курить действительно вредно? А парить?". О чем думает ребенок, о том и говорит. Следовательно, или он уже начал курить, или у него есть мысли на эту тему. Понятно, что это не гарантия того, что он парит, но насторожиться уже стоит. Ароматизаторы быстро не выветриваются, запах все равно остается. На ребенке, его одежде, в его комнате. Появляется характерная для парильщиков и курильщиков одышка. Велик шанс, что он парит, если это делают его друзья.– Существует ли тенденция замещения обычного курения вейпингом?– До определенного предела — да. Связано это с агрессивным маркетингом, в котором делается акцент на якобы меньшую опасность для здоровья, подчеркивается отсутствие неприятного запаха, наличие большого ассортимента вкусовых добавок, возможность выделиться дорогой игрушкой и парить практически где угодно, обходя ограничения на курение. Удивляться этой ситуации не стоит. Как только началось активное ограничение курения во всем мире, сразу появились более "безопасные" альтернативы: системы нагревания табака, электронные сигареты и так далее. Как говорится, свято место пусто не бывает.– Вам в практике приходилось сталкиваться с ситуациями, когда человек, пытаясь с помощью "электронок" бросить курить, подсаживался на вейпинг?– Да, конечно. Никотин никуда не уходит. Именно он и держит курильщика на крючке зависимости. Даже если человек перейдет на безникотиновую жидкость, он все равно остается зависимым, правда, уже психологически. Именно психологический аспект не позволяет стать человеком, свободным от зависимости.Проверить, есть ли зависимость, очень просто. Продолжает человек парить/курить или нет? Пусть даже раз в месяц, полгода, год. Потому что независимому человеку не придет в голову покупать сигареты или вейп и использовать их.Все аргументы про привычку – это самая обыкновенная рационализация собственной зависимости. Попытка оправдаться в своих и чужих глазах и обыкновенный самообман.– Что труднее: бросить курить или парить?- У обычных сигарет перед электронными есть неоспоримые преимущества — они ужасно пахнут, и их вред многократно доказан. Опасность для здоровья способна создать сильную мотивацию начать вести здоровый образ жизни.С парением такого нет. Там все легко - легкий и приятный запах, легкий и приятный вкус. Удобство, определенная эстетика, и окружающие реже возмущаются. Удар по здоровью первое время особо не ощущается, даже если паришь "электронку" чуть ли не каждые 10 минут. Ну зачем бросать? Мотивации нет.Она появляется только во время физических нагрузок, например, когда чувствуешь одышку. Но и эта мотивация быстро уходит, так как человек или начинает избегать ситуаций, когда может почувствовать одышку или "закуривает" свое расстройство. Курильщики и парильщики закуривают свою эмоциональную боль так же, как и люди, страдающие от алкогольной зависимости, заливают ее "горькой".Как бы это странно ни прозвучало, но часто бросить курить гораздо сложнее, чем пить или употреблять наркотики. У алкоголика и наркомана за спиной смерть. Срыв — и ты "улетаешь" на многие месяцы в запой. Если они выбирают жизнь, у них появляется сильнейшая мотивация не сорваться, так как они знают цену срыву. Какая цена срыва у курильщика? Она ниже. А у парильщика? Еще ниже. Шансы сорваться после отказа от электронных сигарет выше, чем у курильщика.– Как влияет вейпинг на здоровье подростков?– Парение отрицательно сказывается на умственной активности ребенка. Уровень успеваемости падает, снижаются физические показатели. Подросток становится более раздражительным, наблюдаются частые перепады настроения. Кроме того, сильно страдают органы дыхания.– Как бороться с этим увлечением в школах?– Это очень сложный вопрос. Рассмотрю его с двух сторон: семейной и школьной. Начну с семейной стороны.За стенами дома дети учатся взаимодействовать с обществом. Они включаются в социум с его правилами, ограничениями, запретами и соблазнами. Здесь можно привести отвлеченный пример, когда ребенку в семье запрещают играть на телефоне в игры, основательно подкрепляя это аргументами о вреде подобного времяпрепровождения. Но на улице ребенок видит обратное – большинство его друзей и знакомых играет. Если ребенок не будет играть с ними, велик шанс, что он почувствует себя изгоем, лишенным чего-либо. Запрет ведет к желанию его нарушить, весьма вероятно, что ребенок будет играть на улице, но не дома. Он будет учиться скрывать от родителей свои мысли и чувства, не будет посвящать их в свои дела. Доверие в отношениях родителей и ребенка будет постепенно подрываться. Ни к чему хорошему это не приведет. Выход из ситуации может быть очень простым - не использовать радикальные запреты, а позволить ребенку играть по расписанию, чтобы у него оставалось время на другие, более полезные дела.С курением сложнее, не позволять же ребенку покуривать под контролем родителей? К тому же, не стоит забывать о том, что ребенок "уходит" к друзьям тогда, когда дома нет доверительной обстановки и он не может проговорить беспокоящие его вопросы.Следовательно, первичным шагом будет выстраивание отношений с ребенком как с полноправным членом общества. Тогда ребенок чувствует собственную ценность, что его любят, принимают и ценят в семье. У него будет крепкая самооценка, которая не будет страдать от ощущения "все парят, а я нет". Уйдет нужда искать замену принятия в семье на улице. Да и зачем? У него и без того все хорошо. Он будет воспринимать парение через призму: "Ну, парят и парят, и что? Ко мне это не имеет никакого отношения".– Вы считаете, что одни только запреты обречены на поражение?– Да. Даже если вводить жесточайшие ограничения и осмотры школьников на предмет наличия электронных сигарет, все равно будет найден способ пронести с собой что-то запрещенное. Нужно не бороться, а культивировать здоровый образ жизни, здоровое отношение к собственной личности и жизни, чтобы у детей было понимание, куда можно направить свою энергию. Культивировать нужно без обесценивания никотина, иначе получим обратный эффект — дети будут видеть, что взрослые в очередной раз обесценили то, чем они занимаются. Ничтожно мало шансов на то, что это их будет мотивировать бросить парить. Здесь необходима серьезная разъяснительная работа, наглядно показывающая влияние зависимости на их психику и организм.– Тем не менее, какие инструменты может использовать государство, чтобы повлиять на ситуацию?– Необходима строгая регуляция оборота никотиновой продукции. Ужесточение контроля продажи товара несовершеннолетним. Популяризация здорового образа жизни. Развитие спортивной и культурной инфраструктуры. Акцент на семейные ценности, чтобы семьи для детей были надежным местом, где их всегда примут и поддержат. Необходима системная работа. Разовые акции будут сродни тушению пожаров. Но здесь стоит помнить о том, что запреты запретам рознь. С одной стороны, они в любом случае приведут к развитию "черного рынка" и развитию альтернативных способов покурить или попарить. С другой стороны, когда государство, как аналог семьи, предоставляет здоровую альтернативу, существенный процент населения выберет именно ее.– Вы говорили, что в 2023 году должна выйти ваша книга "#Не курим. Быть счастливым некурящим", в которой будут конкретные рекомендации, как бросить курить и парить. Можете уже сейчас дать несколько советов нашим читателям, которые хотят избавиться от этих привычек?– Если коротко, то нам легче достичь желаемой цели тогда, когда у нас есть четкое понимание, для чего она нам. Особенно это важно в отказе от никотина. И здесь замешано множество причин. Никотин негативно влияет на выработку дофамина (гормона предвкушения удовольствия - прим.), который отвечает в том числе за нашу мотивацию. Отсюда такие сложности в отказе от парения — у нас попросту не хватает мотивации сделать это. А если мы не понимаем, ради чего бросаем, шансы сорваться будут значительно выше.Посмотрите на отказ от электронных сигарет сквозь призму любого системного действия, например, футбола. Было бы странным ожидать от себя в первый же день начать попадать в ворота 10 из 10 раз, если вы никогда прежде не играли, для этого нам необходимо тренироваться. То же самое в отказе от никотина. Мы настраиваемся, бросаем, срываемся. И так раз за разом. Это не плохо, что мы срываемся, совсем нет. Нам необходимы срывы на первых этапах, чтобы скорректировать свою стратегию. Чтобы сделать правильно, нам необходимо сначала сделать неправильно. Поэтому не ругайте себя за срывы, а наоборот, похвалите себя за усилия, за предпринятую попытку, пусть даже неудачную. Вы старались, и это самое главное.Если вы знаете, как бросать парить, это не значит, что вы умеете это делать. Для того, чтобы научиться, нужно сделать несколько попыток.Многие попадают в ловушку судорожных попыток, когда изо дня в день обещают себе бросить, делают попытку не подготовившись, и сразу же закуривают, ругая себя. Настройтесь, подготовьтесь, и у вас все получится, пусть даже не с первого раза.Мало того, систематическая ругань вместо поддержки очень слабо мотивирует нас продолжать отказ. Проще махнуть на себя рукой.Поставьте конкретную дату отказа. Обратите внимание на то, когда вы чаще всего парите. Скорее всего, это будет отдых и стрессовые моменты. Но это не значит, что вы не можете отдыхать и переживать стресс без никотина, просто найдите более экологичные способы. Посмотрите, как вы можете себя поддержать в стрессовой ситуации. В вас достаточно сил, энергии и ресурсов, чтобы справиться со всем без никотина.Попросите поддержки у близких. Заранее предупредите их, что возможно после отказа вам первые две недели будет не очень хорошо. Что вы будете больше нервничать, или у вас будет упадок сил.Дайте себе время. Дискомфорт (никотиновая абстиненция - прим.) после отказа проходит в среднем за две недели. Это время может показаться бесконечным, но это не значит, что оно никогда не закончится.К тому же, в аптеках продается множество лекарственных препаратов. Они могут помочь снизить уровень никотиновой абстиненции, которая мешает бросить подавляющему большинству.

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интервью, абхазия