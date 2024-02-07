https://sputnik-abkhazia.ru/20240207/bzhaniya-vnes-v-parlament-zakonoproekt-ob-inoagentakh-1050080529.html
Бжания внес в Парламент законопроект об иноагентах
Бжания внес в Парламент законопроект об иноагентах
Согласно законопроекту, НКО и физические лица могут быть признаны иноагентами, если они финансируются иностранными источниками и участвуют в политической... 07.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-07T20:09+0300
2024-02-07T20:09+0300
2024-02-07T20:09+0300
в абхазии
президент
аслан бжания
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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Президент Аслан Бжания внес на рассмотрение в Парламент Абхазии проект закона "О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента". Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Согласно законопроекту, иноагентами будут считаться получающие деньги и\или иное имущество от иностранных источников и участвующие в политической деятельности Абхазии НКО и физлица. ⠀Проект закона определит порядок: приобретения статуса НКО или лица, выполняющего функции иностранного агента; включения и исключения иноагента в реестры; контроля за деятельностью НКО- и физлиц-иноагентов; ⠀ Он также установит ограничения, связанные с наличием статуса иностранного агента, перечень обязанностей и ответственность за нарушение законодательства республики о некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента. Минюст Абхазии будет определять правовой статус НКО и физлиц, контролировать их работу. Принятие законопроекта будет способствовать защите интересов и обеспечению безопасности Абхазии, ее суверенитета, прав и свобод граждан, а также безотлагательной реакции на иностранное вмешательство в политическую деятельность государства и общества, говорится в пояснительной записке.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240114/elbakiev-deystviya-npo-inoagentov-napravleny-na-formirovanie-protestnykh-nastroeniy--1049821017.html
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президент, аслан бжания
Бжания внес в Парламент законопроект об иноагентах
Согласно законопроекту, НКО и физические лица могут быть признаны иноагентами, если они финансируются иностранными источниками и участвуют в политической деятельности на территории Абхазии, в том числе в интересах иностранных источников.
СУХУМ, 7 фев – Sputnik
. Президент Аслан Бжания внес на рассмотрение в Парламент Абхазии проект закона "О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента". Об этом сообщила
пресс-служба главы государства.
Согласно законопроекту, иноагентами будут считаться получающие деньги и\или иное имущество от иностранных источников и участвующие в политической деятельности Абхазии НКО и физлица. ⠀
Проект закона определит порядок: приобретения статуса НКО или лица, выполняющего функции иностранного агента; включения и исключения иноагента в реестры; контроля за деятельностью НКО- и физлиц-иноагентов; ⠀
Он также установит ограничения, связанные с наличием статуса иностранного агента, перечень обязанностей и ответственность за нарушение законодательства республики о некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента.
Минюст Абхазии будет определять правовой статус НКО и физлиц, контролировать их работу.
Принятие законопроекта будет способствовать защите интересов и обеспечению безопасности Абхазии, ее суверенитета, прав и свобод граждан, а также безотлагательной реакции на иностранное вмешательство в политическую деятельность государства и общества, говорится в пояснительной записке.