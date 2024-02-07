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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240207/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-8-fevralya-1050080717.html
Прогноз погоды в Абхазии на 8 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на 8 февраля
Погоду на Черноморском побережье Абхазии будет формировать барическое поле повышенного атмосферного давления. 07.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-07T20:27+0300
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в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. В четверг, на 8 февраля, по сообщению синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями, местами ночью возможен слабый дождь, днем без осадков. В горах снег.Атмосферное давление повышенное. Относительная влажность воздух 70-90%. Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью +2°С, +7°С, днем до +13°С.Температура морской воды до +9°С. Волнение моря 2-3 балла.
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погода в абхазии
погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на 8 февраля

20:27 07.02.2024
© Sputnik / Томас ТхайцукСухумская набережная
Сухумская набережная - Sputnik Абхазия, 1920, 07.02.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Погоду на Черноморском побережье Абхазии будет формировать барическое поле повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 7 фев – Sputnik. В четверг, на 8 февраля, по сообщению синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями, местами ночью возможен слабый дождь, днем без осадков. В горах снег.

Атмосферное давление повышенное. Относительная влажность воздух 70-90%. Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +2°С, +7°С, днем до +13°С.

Температура морской воды до +9°С. Волнение моря 2-3 балла.
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