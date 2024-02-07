Прогноз погоды в Абхазии на 8 февраля
© Sputnik / Томас ТхайцукСухумская набережная
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Погоду на Черноморском побережье Абхазии будет формировать барическое поле повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 7 фев – Sputnik. В четверг, на 8 февраля, по сообщению синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями, местами ночью возможен слабый дождь, днем без осадков. В горах снег.
Атмосферное давление повышенное. Относительная влажность воздух 70-90%. Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +2°С, +7°С, днем до +13°С.
Температура морской воды до +9°С. Волнение моря 2-3 балла.
Атмосферное давление повышенное. Относительная влажность воздух 70-90%. Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +2°С, +7°С, днем до +13°С.
Температура морской воды до +9°С. Волнение моря 2-3 балла.