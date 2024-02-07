https://sputnik-abkhazia.ru/20240207/rossiya-peredala-kanade-zapros-na-ekstraditsiyu-esesovtsa-gunko-1050074178.html
Россия передала Канаде запрос на экстрадицию эсэсовца Гунько
Россия передала Канаде запрос на экстрадицию эсэсовца Гунько
Ранее Следственный комитет заочно предъявил Ярославу Гунько обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны. 07.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-07T09:00+0300
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СУХУМ, 7 фев - Sputnik. Россия передала Канаде запрос на экстрадицию 98-летнего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), сообщает РИА Новости со ссылкой на российского посла в Оттаве Олега Степанова. По словам Степанова, канадские власти обещали рассмотреть запрос, но "ответа от Минюста и других ведомств пока нет".Гунько был приглашен 22 сентября 2023 года на заседание парламента Канады, где выступал президент Украины Владимир Зеленский. Он был представлен как "борец за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны", его появление вызвало шквал аплодисментов.Российские следователи получили в Госархиве России и в Центральном архиве Минобороны документы, подтверждающие места дислокации и ведения боевых действий дивизии СС "Галичина", в которую в апреле 1943 года набирали украинских добровольцев. Гунько был одним из них. Эта дивизия была была известна зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/sledkom-predyavil-zaochnye-obvineniya-v-genotside-esesovtsu-gunko-1048721660.html
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новости, россия, великая отечественная война
новости, россия, великая отечественная война
Россия передала Канаде запрос на экстрадицию эсэсовца Гунько
Ранее Следственный комитет заочно предъявил Ярославу Гунько обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны.
СУХУМ, 7 фев - Sputnik. Россия передала Канаде запрос на экстрадицию 98-летнего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), сообщает РИА Новости со ссылкой на российского посла в Оттаве Олега Степанова.
"Запрос на экстрадицию нацистского приспешника передан в канадские компетентные органы", — сказал он и добавил, что из Москвы был передан целый пакет документов.
По словам Степанова, канадские власти обещали рассмотреть запрос, но "ответа от Минюста и других ведомств пока нет".
Гунько был приглашен 22 сентября 2023 года на заседание парламента Канады, где выступал президент Украины Владимир Зеленский. Он был представлен как "борец за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны", его появление вызвало шквал аплодисментов.
Российские следователи получили в Госархиве России и в Центральном архиве Минобороны документы, подтверждающие места дислокации и ведения боевых действий дивизии СС "Галичина", в которую в апреле 1943 года набирали украинских добровольцев. Гунько был одним из них. Эта дивизия была была известна зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.