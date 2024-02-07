https://sputnik-abkhazia.ru/20240207/rossiya-peredala-kanade-zapros-na-ekstraditsiyu-esesovtsa-gunko-1050074178.html

Россия передала Канаде запрос на экстрадицию эсэсовца Гунько

Россия передала Канаде запрос на экстрадицию эсэсовца Гунько

Ранее Следственный комитет заочно предъявил Ярославу Гунько обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны. 07.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-07T09:00+0300

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2024-02-07T09:00+0300

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СУХУМ, 7 фев - Sputnik. Россия передала Канаде запрос на экстрадицию 98-летнего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), сообщает РИА Новости со ссылкой на российского посла в Оттаве Олега Степанова. По словам Степанова, канадские власти обещали рассмотреть запрос, но "ответа от Минюста и других ведомств пока нет".Гунько был приглашен 22 сентября 2023 года на заседание парламента Канады, где выступал президент Украины Владимир Зеленский. Он был представлен как "борец за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны", его появление вызвало шквал аплодисментов.Российские следователи получили в Госархиве России и в Центральном архиве Минобороны документы, подтверждающие места дислокации и ведения боевых действий дивизии СС "Галичина", в которую в апреле 1943 года набирали украинских добровольцев. Гунько был одним из них. Эта дивизия была была известна зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/sledkom-predyavil-zaochnye-obvineniya-v-genotside-esesovtsu-gunko-1048721660.html

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