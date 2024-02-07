https://sputnik-abkhazia.ru/20240207/v-abkhazii-prinyali-zakon-o-strategicheskikh-obektakh--1050077447.html

В Абхазии приняли закон о стратегических объектах

В Абхазии приняли закон о стратегических объектах

Стратегические объекты в Абхазии не могут быть приватизированы, для них будет действовать специальные требования к режиму функционирования и эксплуатации. 07.02.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Парламент принял закон "О стратегических объектах" в окончательном чтении. К таким объектам теперь относятся: Кабмин может также подготовить перечень объектов, имеющих стратегическое значение для государства и предоставить на утверждение Парламенту.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240116/takie-obstoyatelstva-shamba-o-strategicheskoy-bezopasnosti-abkhazii--1049832250.html

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