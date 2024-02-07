В Абхазии приняли закон о стратегических объектах
16:10 07.02.2024 (обновлено: 17:17 07.02.2024)
© Sputnik / Томас Тхайцук Здание Парламента РА
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Стратегические объекты в Абхазии не могут быть приватизированы, для них будет действовать специальные требования к режиму функционирования и эксплуатации.
СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Парламент принял закон "О стратегических объектах" в окончательном чтении.
К таким объектам теперь относятся:
️имущество, в том числе военная техника и оборудование, в оперативном управлении Минобороны, СГБ, МВД, МЧС, Агентства правительственной связи;
️здания и помещения, используемые госорганами;
️оборонного производства;
энергетики, в том числе генерирующие установки мощностью свыше 5 МВт и передающие магистральные электролинии;
️магистральные линии связи;
связи, теле- и радиовещания, теле- и радиопередающие центры, информационные и телеграфные агентства;
системы организации воздушного движения и авиации;
аэродромы;
республиканские железные и автомобильные дороги республиканского и местного значения, авто- и железнодорожные вокзалы;
водохозяйственные сооружения, естественные озера, реки, коллекторы водохранилищ, водозаборы и водонасосные станции;
причалы, гидротехнические сооружения, маяки, световые сигналы, имеющие общегосударственное значение;
организации здравоохранения;
историко-культурного наследия;
представляющие особую научную или культурную ценность;
образовательные учреждения.
Кабмин может также подготовить перечень объектов, имеющих стратегическое значение для государства и предоставить на утверждение Парламенту.