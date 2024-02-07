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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240207/v-abkhazii-prinyali-zakon-o-strategicheskikh-obektakh--1050077447.html
В Абхазии приняли закон о стратегических объектах
В Абхазии приняли закон о стратегических объектах
Стратегические объекты в Абхазии не могут быть приватизированы, для них будет действовать специальные требования к режиму функционирования и эксплуатации. 07.02.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Парламент принял закон "О стратегических объектах" в окончательном чтении. К таким объектам теперь относятся: Кабмин может также подготовить перечень объектов, имеющих стратегическое значение для государства и предоставить на утверждение Парламенту.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240116/takie-obstoyatelstva-shamba-o-strategicheskoy-bezopasnosti-abkhazii--1049832250.html
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парламент, парламент абхазии, безопасность
парламент, парламент абхазии, безопасность

В Абхазии приняли закон о стратегических объектах

16:10 07.02.2024 (обновлено: 17:17 07.02.2024)
© Sputnik / Томас Тхайцук Здание Парламента РА
Здание Парламента РА - Sputnik Абхазия, 1920, 07.02.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Стратегические объекты в Абхазии не могут быть приватизированы, для них будет действовать специальные требования к режиму функционирования и эксплуатации.
СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Парламент принял закон "О стратегических объектах" в окончательном чтении.
К таким объектам теперь относятся:
️имущество, в том числе военная техника и оборудование, в оперативном управлении Минобороны, СГБ, МВД, МЧС, Агентства правительственной связи;
️здания и помещения, используемые госорганами;
️оборонного производства;
энергетики, в том числе генерирующие установки мощностью свыше 5 МВт и передающие магистральные электролинии;
️магистральные линии связи;
связи, теле- и радиовещания, теле- и радиопередающие центры, информационные и телеграфные агентства;
системы организации воздушного движения и авиации;
аэродромы;
республиканские железные и автомобильные дороги республиканского и местного значения, авто- и железнодорожные вокзалы;
водохозяйственные сооружения, естественные озера, реки, коллекторы водохранилищ, водозаборы и водонасосные станции;
причалы, гидротехнические сооружения, маяки, световые сигналы, имеющие общегосударственное значение;
организации здравоохранения;
историко-культурного наследия;
представляющие особую научную или культурную ценность;
образовательные учреждения.
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16 января, 13:37
Кабмин может также подготовить перечень объектов, имеющих стратегическое значение для государства и предоставить на утверждение Парламенту.
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