https://sputnik-abkhazia.ru/20240208/glavnyy-chetverg-lolua-o-pervoocherednykh-zadachakh-na-postu-io-glavy-gudautskogo-rayona--1050094651.html

Главный четверг: Лолуа о первоочередных задачах на посту и.о. главы Гудаутского района

Главный четверг: Лолуа о первоочередных задачах на посту и.о. главы Гудаутского района

Исполняющий обязанности главы Гудаутского района Рауль Лолуа в эфире радио Sputnik рассказал, какие задачи в первую очередь будет решать, как оценивает... 08.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-08T18:26+0300

2024-02-08T18:26+0300

2024-02-08T18:26+0300

радио

подкасты

главный четверг

гудаутский район

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/08/1050094485_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_eeaf573750660f4d9c6cec7981f7eb9b.jpg

Главный четверг: Лолуа о первоочередных задачах на посту и.о. главы Гудаутского района Главный четверг: Лолуа о первоочередных задачах на посту и.о. главы Гудаутского района

В конце января президент Абхазии представил Рауля Лолуа в качестве и.о. главы Гудаутского района. Он сменил на этом посту Баграта Боджгуа, возглавлявшего районную администрацию с марта 2021 года.Рауль Лолуа – генерал-майор милиции,ветеран Отечественной войны народа Абхазии, награжден орденом Леона и медалью "За отвагу". В разное время возглавлял Антитеррористический центр, Центр спецназначения СГБ Абхазии, Министерство внутренних дел. С 2017 по 2022 год – депутат Парламента.В своем первом интервью в качестве главы района Рауль Лолуа отметил, что работа в силовых структурах и тот опыт в Парламенте поможет тому, чтобы эффективно справляться со своим обязанностями."На раскачку у меня времени нет и не было. Практически сразу я приступил к своим обязанностям. Одна из самых главных качеств в работе – это дисциплина. Мы проговорили уже со всеми службами, что нужно выполнять свою обязанности качественно, в срок, находится на своем рабочем месте. У меня свой подход, определенные требования к сотрудникам, потому что люди, которые приезжают из сел, они не могут часто это делать для того, чтобы получить какую-то справку, документ. Они должны приехать и застать служащего на своем рабочем месте", – сказал Лолуа.Исполняющий обязанности главы Гудаутского района отметил, что двери администрации будут открыты всегда для граждан.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

гудаутский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, главный четверг, гудаутский район, аудио