https://sputnik-abkhazia.ru/20240208/posrednik-butba-o-kadrovom-defitsite-v-meduchrezhdeniyakh-osnaschenii-energoobespechenii--1050077259.html
Посредник: Бутба о кадровом дефиците в медучреждениях, оснащении, энергообеспечении
Посредник: Бутба о кадровом дефиците в медучреждениях, оснащении, энергообеспечении
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба в программе "Посредник" на радио Sputnik. 08.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-08T10:39+0300
2024-02-08T10:39+0300
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Посредник: Бутба
Посредник: Бутба
Глава ведомства отметил, что в лечебных учреждениях страны есть кадровый дефицит."В туристический сезон количество посещений лечебных учреждений кратно увеличивается. Сейчас осталось три хирурга, один из которых должен уехать по семейным обстоятельствам. Поэтому мы провели совещание с руководителями районах больниц, других медучреждений, переговорили о том, что надо по графику усиливать хирургическую и терапевтическую службы Гагрского района. Дежурные бригады уже сформированы, вопрос закрыт", – сообщил министр. Подробнее об этом и о том, как решается вопрос расширения кардиологической службы, а также о других актуальных вопросах в сфере абхазской медицины слушайте в подкасте.
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Посредник: Бутба о кадровом дефиците в медучреждениях, оснащении, энергообеспечении
10:39 08.02.2024 (обновлено: 10:43 08.02.2024)
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба в программе "Посредник" на радио Sputnik.
Глава ведомства отметил, что в лечебных учреждениях страны есть кадровый дефицит.
"В туристический сезон количество посещений лечебных учреждений кратно увеличивается. Сейчас осталось три хирурга, один из которых должен уехать по семейным обстоятельствам. Поэтому мы провели совещание с руководителями районах больниц, других медучреждений, переговорили о том, что надо по графику усиливать хирургическую и терапевтическую службы Гагрского района. Дежурные бригады уже сформированы, вопрос закрыт", – сообщил министр.
Подробнее об этом и о том, как решается вопрос расширения кардиологической службы, а также о других актуальных вопросах в сфере абхазской медицины слушайте в подкасте.