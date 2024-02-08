https://sputnik-abkhazia.ru/20240208/posrednik-butba-o-kadrovom-defitsite-v-meduchrezhdeniyakh-osnaschenii-energoobespechenii--1050077259.html

Посредник: Бутба о кадровом дефиците в медучреждениях, оснащении, энергообеспечении

Посредник: Бутба о кадровом дефиците в медучреждениях, оснащении, энергообеспечении

Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба в программе "Посредник" на радио Sputnik. 08.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-08T10:39+0300

2024-02-08T10:39+0300

2024-02-08T10:43+0300

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Посредник: Бутба Посредник: Бутба

Глава ведомства отметил, что в лечебных учреждениях страны есть кадровый дефицит."В туристический сезон количество посещений лечебных учреждений кратно увеличивается. Сейчас осталось три хирурга, один из которых должен уехать по семейным обстоятельствам. Поэтому мы провели совещание с руководителями районах больниц, других медучреждений, переговорили о том, что надо по графику усиливать хирургическую и терапевтическую службы Гагрского района. Дежурные бригады уже сформированы, вопрос закрыт", – сообщил министр. Подробнее об этом и о том, как решается вопрос расширения кардиологической службы, а также о других актуальных вопросах в сфере абхазской медицины слушайте в подкасте.

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