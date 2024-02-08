https://sputnik-abkhazia.ru/20240208/vs-rossii-otrazili-dve-ataki-shturmgrupp-vsu-na-krasnolimanskom-napravlenii--1050096310.html

ВС России отразили две атаки штурмгрупп ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС России отразили две атаки штурмгрупп ВСУ на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. 08.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-08T17:52+0300

2024-02-08T17:52+0300

2024-02-08T18:01+0300

военная спецоперация рф в донбассе

спецоперация

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СУХУМ, 8 фев – Sputnik. На Купянском направлении "Западная" группировка войск ВС России отразила пять атак штурмовых групп 30-й, 44-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны ДНР.Всего с начала спецоперации уничтожено: 570 самолетов, 265 вертолетов, 12040 беспилотников, 462 зенитных ракетных комплекса, 14938 танков и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7995 орудий полевой артиллерии и минометов.

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2024

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