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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240208/vs-rossii-otrazili-dve-ataki-shturmgrupp-vsu-na-krasnolimanskom-napravlenii--1050096310.html
ВС России отразили две атаки штурмгрупп ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России отразили две атаки штурмгрупп ВСУ на Краснолиманском направлении
Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. 08.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-08T17:52+0300
2024-02-08T18:01+0300
военная спецоперация рф в донбассе
спецоперация
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СУХУМ, 8 фев – Sputnik. На Купянском направлении "Западная" группировка войск ВС России отразила пять атак штурмовых групп 30-й, 44-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны ДНР.Всего с начала спецоперации уничтожено: 570 самолетов, 265 вертолетов, 12040 беспилотников, 462 зенитных ракетных комплекса, 14938 танков и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7995 орудий полевой артиллерии и минометов.
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спецоперация
спецоперация

ВС России отразили две атаки штурмгрупп ВСУ на Краснолиманском направлении

17:52 08.02.2024 (обновлено: 18:01 08.02.2024)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЦВО приступили к обучению на БМПТ "Терминатор" в зоне СВО
Военнослужащие ЦВО приступили к обучению на БМПТ Терминатор в зоне СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 08.02.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
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Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции.
СУХУМ, 8 фев – Sputnik. На Купянском направлении "Западная" группировка войск ВС России отразила пять атак штурмовых групп 30-й, 44-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны ДНР.
Всего с начала спецоперации уничтожено: 570 самолетов, 265 вертолетов, 12040 беспилотников, 462 зенитных ракетных комплекса, 14938 танков и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7995 орудий полевой артиллерии и минометов.
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