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Банк Абхазии выпустил памятную монету с самым большим номиналом

Банк Абхазии выпустил памятную монету с самым большим номиналом

СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Банк Абхазии выпустил новую памятную монету номиналом в 200 апсаров. Об этом сообщает пресс-служба банка. 09.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-09T16:01+0300

2024-02-09T16:01+0300

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СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Банк Абхазии выпустил новую памятную монету номиналом в 200 апсаров. Об этом сообщает пресс-служба банка.Монеты прямоугольной формы сделаны из серебра 925 пробы, их размер – 100х60 миллиметров, вес – около 351 грамма.Они отчеканены на Московском монетном дворе Гознака тиражом в сто штук.Дизайн монеты разработал художник Батал Джапуа. На ее аверсе изображены воины с фотографии Дмитрия Ермакова "Абхазские депутаты", сделанной во второй половине XIX века и солярный знак из 11 парящих орлов.На реверс помещены герои серии "Одежда и вооружение народов Кавказа", выполненные цветной тампопечатью.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230522/bank-abkhazii-vypustit-banknotu-k-30-letiyu-pobedy--1045930590.html

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