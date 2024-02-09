https://sputnik-abkhazia.ru/20240209/bank-abkhazii-vypustil-pamyatnuyu-monetu-s-samym-bolshim-nominalom-1050106393.html
Банк Абхазии выпустил памятную монету с самым большим номиналом
Банк Абхазии выпустил памятную монету с самым большим номиналом
СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Банк Абхазии выпустил новую памятную монету номиналом в 200 апсаров. Об этом сообщает пресс-служба банка. 09.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-09T16:01+0300
2024-02-09T16:01+0300
2024-02-09T16:01+0300
в абхазии
абхазия
национальный банк абхазии
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/05/1033356563_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_6f11c56c4da136df368157780b8a2c17.jpg
СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Банк Абхазии выпустил новую памятную монету номиналом в 200 апсаров. Об этом сообщает пресс-служба банка.Монеты прямоугольной формы сделаны из серебра 925 пробы, их размер – 100х60 миллиметров, вес – около 351 грамма.Они отчеканены на Московском монетном дворе Гознака тиражом в сто штук.Дизайн монеты разработал художник Батал Джапуа. На ее аверсе изображены воины с фотографии Дмитрия Ермакова "Абхазские депутаты", сделанной во второй половине XIX века и солярный знак из 11 парящих орлов.На реверс помещены герои серии "Одежда и вооружение народов Кавказа", выполненные цветной тампопечатью.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230522/bank-abkhazii-vypustit-banknotu-k-30-letiyu-pobedy--1045930590.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/05/1033356563_123:0:1563:1080_1920x0_80_0_0_4d04a21c5b13d42452e570076a3dd668.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, национальный банк абхазии, новости
абхазия, национальный банк абхазии, новости
Банк Абхазии выпустил памятную монету с самым большим номиналом
СУХУМ, 9 фев – Sputnik.
Банк Абхазии выпустил новую памятную монету номиналом в 200 апсаров. Об этом сообщает
пресс-служба банка.
Монеты прямоугольной формы сделаны из серебра 925 пробы, их размер – 100х60 миллиметров, вес – около 351 грамма.
Они отчеканены на Московском монетном дворе Гознака тиражом в сто штук.
Дизайн монеты разработал художник Батал Джапуа. На ее аверсе изображены воины с фотографии Дмитрия Ермакова "Абхазские депутаты", сделанной во второй половине XIX века и солярный знак из 11 парящих орлов.
На реверс помещены герои серии "Одежда и вооружение народов Кавказа", выполненные цветной тампопечатью.