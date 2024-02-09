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Эдуард Бутба рассказал о ситуации со здравоохранением в Абхазии

Эдуард Бутба рассказал о ситуации со здравоохранением в Абхазии

Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба в интервью радио Sputnik рассказал о работе медицинских учреждений республики. 09.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-09T09:00+0300

2024-02-09T09:00+0300

2024-02-09T09:00+0300

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Министр отметил, что в лечебных учреждениях страны существует кадровый дефицит, особенно в летний курортный сезон. "В туристический сезон количество посещений лечебных учреждений кратно увеличивается. Сейчас остались три хирурга, один из которых должен уехать по семейным обстоятельствам. Поэтому мы провели совещание с руководителями районой больницы, других медучреждений, переговорили о том, что надо по графику усиливать хирургическую и терапевтическую службы Гагрского района. Дежурные бригады уже сформированы, вопрос закрыт", – сообщил министр. Что касается отключений электричества в зимний период, Бутба отметил, что Республиканская больница и все районные больницы оснащены дизельными генераторами. Вместе с тем добавил, что в психиатрической больнице генератор вышел из строя, сейчас специалисты ищут пути решения проблемы.

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