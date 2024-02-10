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https://sputnik-abkhazia.ru/20240210/chastnyy-dom-sgorel-v-sele-mokva-1050117967.html
Частный дом сгорел в селе Моква
Частный дом сгорел в селе Моква
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 14:28, но к моменту приезда пожарных дом был полностью охвачен пламенем. 10.02.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 10 фев - Sputnik, Сария Кварацхелия. Одноэтажный деревянный дом сгорел в селе Моква Очамчырского района. Сообщение о пожаре поступило в 14:28 в субботу 10 февраля. По словам начальник ПСЧ по охране Очамчырского района МЧС Абхазии Мурмана Пачулия, на момент прибытия спасателей на место строение полностью было охвачено пламенем. Причины пожара устанавливаются.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240111/shest-semey-ostalis-bez-krova-iz-za-pozhara-v-poselke-tsandrypsh-1049796724.html
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абхазия, новости, мчс абхазии

Частный дом сгорел в селе Моква

20:08 10.02.2024
© Sputnik / Леон Адлейба Машина МЧС
Машина МЧС - Sputnik Абхазия, 1920, 10.02.2024
© Sputnik / Леон Адлейба
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Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 14:28, но к моменту приезда пожарных дом был полностью охвачен пламенем.
СУХУМ, 10 фев - Sputnik, Сария Кварацхелия. Одноэтажный деревянный дом сгорел в селе Моква Очамчырского района.
Сообщение о пожаре поступило в 14:28 в субботу 10 февраля.
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По словам начальник ПСЧ по охране Очамчырского района МЧС Абхазии Мурмана Пачулия, на момент прибытия спасателей на место строение полностью было охвачено пламенем.
"Деревянный дом полностью сгорел. Сотрудникам МЧС удалось спасти рядом стоящий дом", - отметил он.
Причины пожара устанавливаются.
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