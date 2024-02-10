https://sputnik-abkhazia.ru/20240210/chastnyy-dom-sgorel-v-sele-mokva-1050117967.html

Частный дом сгорел в селе Моква

Частный дом сгорел в селе Моква

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 14:28, но к моменту приезда пожарных дом был полностью охвачен пламенем. 10.02.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 фев - Sputnik, Сария Кварацхелия. Одноэтажный деревянный дом сгорел в селе Моква Очамчырского района. Сообщение о пожаре поступило в 14:28 в субботу 10 февраля. По словам начальник ПСЧ по охране Очамчырского района МЧС Абхазии Мурмана Пачулия, на момент прибытия спасателей на место строение полностью было охвачено пламенем. Причины пожара устанавливаются.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240111/shest-semey-ostalis-bez-krova-iz-za-pozhara-v-poselke-tsandrypsh-1049796724.html

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