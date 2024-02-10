https://sputnik-abkhazia.ru/20240210/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-10-i-11-fevralya-1050112759.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 10 и 11 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 10 и 11 февраля

погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать антициклон в теплом секторе. 10.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-10T08:55+0300

2024-02-10T08:55+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 10 фев - Sputnik. В выходные дни, 10 и 11 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии