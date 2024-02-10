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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 10 и 11 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 10 и 11 февраля
погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать антициклон в теплом секторе. 10.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-10T08:55+0300
2024-02-10T08:55+0300
2024-02-10T10:47+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 10 фев - Sputnik. В выходные дни, 10 и 11 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 10 и 11 февраля
08:55 10.02.2024 (обновлено: 10:47 10.02.2024)
погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать антициклон в теплом секторе.
СУХУМ, 10 фев - Sputnik. В выходные дни, 10 и 11 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +15°С до +20°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.