https://sputnik-abkhazia.ru/20240210/zakharova-otsenila-razvitie-otnosheniy-mezhdu-rossiey-abkhaziey-i-yuzhnoy-osetiey-v-2023-godu-1050112647.html
Захарова оценила развитие отношений между Россией, Абхазией и Южной Осетией в 2023 году
Захарова оценила развитие отношений между Россией, Абхазией и Южной Осетией в 2023 году
Мария Захарова подвела итоги развития отношений России со странами-участницами СГН, Абхазией, Южной Осетией и Грузией в 2023 году. 10.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-10T10:44+0300
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СУХУМ, 10 янв - Sputnik. В 2023 году Россия продолжала оказывать содействие Абхазии и Южной Осетии, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.При этом Захарова добавила, что Абхазия и Южная Осетия также поддерживали Россию, в том числе, на полях специальной военной операции."Местные добровольцы сражаются плечом к плечу с российскими военнослужащими, Сухум и Цхинвал регулярно направляют в Донбасс гуманитарную помощь", - сказала она.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240121/urozhenets-abkhazii-pogib-pri-shturme-avdeevki-1049903622.html
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россия, новости, мид рф, мария захарова
россия, новости, мид рф, мария захарова
Захарова оценила развитие отношений между Россией, Абхазией и Южной Осетией в 2023 году
Мария Захарова подвела итоги развития отношений России со странами-участницами СГН, Абхазией, Южной Осетией и Грузией в 2023 году.
СУХУМ, 10 янв - Sputnik. В 2023 году Россия продолжала оказывать содействие Абхазии и Южной Осетии, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Она добавила, что Россия поддерживала республики в деле государственного строительства, обеспечения безопасности, социально-экономическом развитии и расширении международных связей.
При этом Захарова добавила, что Абхазия и Южная Осетия также поддерживали Россию, в том числе, на полях специальной военной операции.
"Местные добровольцы сражаются плечом к плечу с российскими военнослужащими, Сухум и Цхинвал регулярно направляют в Донбасс гуманитарную помощь", - сказала она.