https://sputnik-abkhazia.ru/20240210/zakharova-otsenila-razvitie-otnosheniy-mezhdu-rossiey-abkhaziey-i-yuzhnoy-osetiey-v-2023-godu-1050112647.html

Захарова оценила развитие отношений между Россией, Абхазией и Южной Осетией в 2023 году

Захарова оценила развитие отношений между Россией, Абхазией и Южной Осетией в 2023 году

Мария Захарова подвела итоги развития отношений России со странами-участницами СГН, Абхазией, Южной Осетией и Грузией в 2023 году. 10.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-10T10:44+0300

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СУХУМ, 10 янв - Sputnik. В 2023 году Россия продолжала оказывать содействие Абхазии и Южной Осетии, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.При этом Захарова добавила, что Абхазия и Южная Осетия также поддерживали Россию, в том числе, на полях специальной военной операции."Местные добровольцы сражаются плечом к плечу с российскими военнослужащими, Сухум и Цхинвал регулярно направляют в Донбасс гуманитарную помощь", - сказала она.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240121/urozhenets-abkhazii-pogib-pri-shturme-avdeevki-1049903622.html

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