https://sputnik-abkhazia.ru/20240212/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-13-fevralya-1050144434.html

Прогноз погоды в Абхазии на 13 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на 13 февраля

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона. 12.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-12T20:02+0300

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2024-02-12T20:02+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Во вторник, 13 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков.Атмосферное давление – пониженное.Ветер, слабый и умеренный, 2-7 м/с, местами с порывами до 9 м/с В, СВ, ЮВ направления.Атмосферное давление пониженное. Относительная влажность воздуха 60-90%. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью +7°С, +12°С, днем до +18°С.Температура морской воды +11°С. Волнение моря 1-2 балла.

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погода в абхазии