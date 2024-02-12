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Прогноз погоды в Абхазии на 13 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на 13 февраля
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона. 12.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-12T20:02+0300
2024-02-12T20:02+0300
2024-02-12T20:02+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Во вторник, 13 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков.Атмосферное давление – пониженное.Ветер, слабый и умеренный, 2-7 м/с, местами с порывами до 9 м/с В, СВ, ЮВ направления.Атмосферное давление пониженное. Относительная влажность воздуха 60-90%. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью +7°С, +12°С, днем до +18°С.Температура морской воды +11°С. Волнение моря 1-2 балла.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на 13 февраля
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона.
СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Во вторник, 13 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер, слабый и умеренный, 2-7 м/с, местами с порывами до 9 м/с В, СВ, ЮВ направления.
Атмосферное давление пониженное. Относительная влажность воздуха 60-90%. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +7°С, +12°С, днем до +18°С.
Температура морской воды +11°С. Волнение моря 1-2 балла.