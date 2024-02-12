https://sputnik-abkhazia.ru/20240212/rossiya-uvelichila-eksport-prodovolstviya-i-selkhozsyrya-v-2023-godu-1050124831.html

Россия увеличила экспорт продовольствия и сельхозсырья в 2023 году

Россия увеличила экспорт продовольствия и сельхозсырья в 2023 году

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Россия в 2023 году увеличила экспорт продовольствия и сельхозсырья на 4,3%, до 43,1 миллиарда долларов, сообщила Федеральная... 12.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-12T12:56+0300

2024-02-12T12:56+0300

2024-02-12T12:56+0300

россия

сельское хозяйство

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СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Россия в 2023 году увеличила экспорт продовольствия и сельхозсырья на 4,3%, до 43,1 миллиарда долларов, сообщила Федеральная таможенная служба.По информации ФТС, импорт в РФ снизился на 1,7%, до 35,1 миллиарда долларов. Главными торговыми партнерами России в прошлом году стали страны Азии. Они заняли наибольшую долю в товарообороте: на экспорт в них пришлось 306,6 миллиарда долларов, на импорт – 187,5 миллиарда долларов. Российский экспорт в Азию за 12 месяцев прошлого года вырос на 5,6%, импорт – на 29,2%.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231212/rossiya-zapretila-eksport-tverdoy-pshenitsy-do-31-maya-2024-goda-1049413679.html

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