https://sputnik-abkhazia.ru/20240212/vrach-o-rasprostranenii-grippa-a-v-sukhume-1050143858.html

Врач о распространении гриппа А в Сухуме

Врач о распространении гриппа А в Сухуме

За неделю в Абхазии зафиксировали 18 случаев заболевания коронавирусом. 12.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-12T18:23+0300

2024-02-12T18:23+0300

2024-02-12T18:23+0300

в абхазии

сухум

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СУХУМ, 12 фев – Sputnik. До 70 человек с высокой температурой ежедневно принимают в Сухумской инфекционной больнице, рассказал Sputnik врач лечебного учреждения Гудиса Шларба. Большинству из них диагностируют грипп А, несколько пациентов заражены коронавирусом. Сейчас в инфекционной больнице лежат до 20 детей и семеро взрослых. По наблюдениям медиков, дети болеют гриппом чаще взрослых. При этом среди пациентов с коронавирусом детей меньше. Температура тела у больных поднимается до 39-40 градусов. Когда жаропонижающие лекарства не помогают, люди обращаются в больницу. Из-за возможных осложнений гриппа А в виде бронхита или пневмонии пациентов с этим заболеванием лечат стационарно. ⠀Шларба добавил, что при появлении симптомов гриппа необходимо обратиться к врачу, который назначит курс лечения. Самолечение не принесет скорого положительного результата.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231004/vaktsinatsiyu-ot-sezonnogo-grippa-v-abkhazii-nachnut-so-sleduyuschey-nedeli-1048446452.html

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