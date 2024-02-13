https://sputnik-abkhazia.ru/20240213/bolee-400-terroristicheskikh-prestupleniy-predotvratili-v-rossii-s-nachala-svo-1050152761.html

Более 400 террористических преступлений предотвратили в России с начала СВО

Более 400 террористических преступлений предотвратили в России с начала СВО

Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. 13.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-13T14:01+0300

2024-02-13T14:01+0300

2024-02-13T14:01+0300

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СУХУМ, 13 фев - Sputnik. С начала СВО было предотвращено 419 террористических преступлений, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Национального антитеррористического комитета.Уточняется, что к таким преступлениям относится не только подготовка терактов, но и вербовка в экстремистские организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников. С начала СВО международные террористы и представители иностранных спецслужб усилили работу по вербовке жителей России, пытаясь найти среди них потенциальных исполнителей преступлений."Западные спецслужбы и подконтрольные им украинские центры информационно-психологических операций стремятся вовлечь наших граждан в диверсионно-террористическую деятельность", – заявляет НАК.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231218/ukrainskogo-terrorista-zaderzhali-v-izhevske-1049490294.html

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