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https://sputnik-abkhazia.ru/20240213/bolee-400-terroristicheskikh-prestupleniy-predotvratili-v-rossii-s-nachala-svo-1050152761.html
Более 400 террористических преступлений предотвратили в России с начала СВО
Более 400 террористических преступлений предотвратили в России с начала СВО
Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. 13.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-13T14:01+0300
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СУХУМ, 13 фев - Sputnik. С начала СВО было предотвращено 419 террористических преступлений, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Национального антитеррористического комитета.Уточняется, что к таким преступлениям относится не только подготовка терактов, но и вербовка в экстремистские организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников. С начала СВО международные террористы и представители иностранных спецслужб усилили работу по вербовке жителей России, пытаясь найти среди них потенциальных исполнителей преступлений."Западные спецслужбы и подконтрольные им украинские центры информационно-психологических операций стремятся вовлечь наших граждан в диверсионно-террористическую деятельность", – заявляет НАК.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231218/ukrainskogo-terrorista-zaderzhali-v-izhevske-1049490294.html
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новости, россия

Более 400 террористических преступлений предотвратили в России с начала СВО

14:01 13.02.2024
© SputnikНациональный антитеррористический комитет (НАК)
Национальный антитеррористический комитет (НАК) - Sputnik Абхазия, 1920, 13.02.2024
© Sputnik
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Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года.
СУХУМ, 13 фев - Sputnik. С начала СВО было предотвращено 419 террористических преступлений, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Национального антитеррористического комитета.
"С начала СВО предотвращено 419 террористических преступлений, которые готовили лица, завербованные международными террористическими организациями, украинскими спецслужбами и неонацистскими организациями или подпавшие под влияние антироссийской пропаганды", – говорится в тексте.
Уточняется, что к таким преступлениям относится не только подготовка терактов, но и вербовка в экстремистские организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников.
С начала СВО международные террористы и представители иностранных спецслужб усилили работу по вербовке жителей России, пытаясь найти среди них потенциальных исполнителей преступлений.
"Западные спецслужбы и подконтрольные им украинские центры информационно-психологических операций стремятся вовлечь наших граждан в диверсионно-террористическую деятельность", – заявляет НАК.
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