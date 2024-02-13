https://sputnik-abkhazia.ru/20240213/georgievskie-kresty-vruchili-semyam-pogibshikh-dobrovoltsev-iz-abkhazii-1050148092.html

Георгиевские кресты вручили семьям погибших добровольцев из Абхазии

Георгиевские кресты вручили семьям погибших добровольцев из Абхазии

СУХУМ, 13 фев - Sputnik, Бадрак Авидзба. Семьям добровольцев из Абхазии, погибших на полях специальной военной операции на Украине, вручили Георгиевские кресты... 13.02.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 фев - Sputnik, Бадрак Авидзба. Семьям добровольцев из Абхазии, погибших на полях специальной военной операции на Украине, вручили Георгиевские кресты I степени. Золотую звезду Героя волонтерского и общественного труда посмертно присвоили Владимиру Харабуа, погибшему во время выполнения боевого задания во время СВО. Мероприятие организовала общественная организация "Союз ветеранов и волонтеров, добровольцев Крыма, Донбасса, участников СВО, воин и военных конфликтов "Доброволец".

https://sputnik-abkhazia.ru/20231219/pomoch-blizhnemu-kak-abkhaziya-ne-ostavila-zhiteley-donbassa-v-bede-1049516520.html

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