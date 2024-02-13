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Георгиевские кресты вручили семьям погибших добровольцев из Абхазии
Георгиевские кресты вручили семьям погибших добровольцев из Абхазии
СУХУМ, 13 фев - Sputnik, Бадрак Авидзба. Семьям добровольцев из Абхазии, погибших на полях специальной военной операции на Украине, вручили Георгиевские кресты... 13.02.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 13 фев - Sputnik, Бадрак Авидзба. Семьям добровольцев из Абхазии, погибших на полях специальной военной операции на Украине, вручили Георгиевские кресты I степени. Золотую звезду Героя волонтерского и общественного труда посмертно присвоили Владимиру Харабуа, погибшему во время выполнения боевого задания во время СВО. Мероприятие организовала общественная организация "Союз ветеранов и волонтеров, добровольцев Крыма, Донбасса, участников СВО, воин и военных конфликтов "Доброволец".
https://sputnik-abkhazia.ru/20231219/pomoch-blizhnemu-kak-abkhaziya-ne-ostavila-zhiteley-donbassa-v-bede-1049516520.html
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Георгиевские кресты вручили семьям погибших добровольцев из Абхазии
13:34 13.02.2024 (обновлено: 13:50 13.02.2024)
СУХУМ, 13 фев - Sputnik, Бадрак Авидзба. Семьям добровольцев из Абхазии, погибших на полях специальной военной операции на Украине, вручили Георгиевские кресты I степени.
Награды за смелость, мужество и героизм, проявленные Давидом Сабекия, Дмитрием Алпатовым, Темури Хараишвили, Марзаканом Ачба и Шамилем Дасания, были переданы их родственникам.
Золотую звезду Героя волонтерского и общественного труда посмертно присвоили Владимиру Харабуа, погибшему во время выполнения боевого задания во время СВО.
Мероприятие организовала общественная организация "Союз ветеранов и волонтеров, добровольцев Крыма, Донбасса, участников СВО, воин и военных конфликтов "Доброволец".