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Около ста граммов метадона изъяли в Сухуме у супругов из Москвы

Около ста граммов метадона изъяли в Сухуме у супругов из Москвы

Супругов Николая и Татьяну Федосовых подозревают в незаконном приобретении, хранении, сбыте наркотиков группой лиц по предварительному сговору в особо крупном... 13.02.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 фев - Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Абхазии изъяли у двоих москвичей около ста граммов метадона, сообщает пресс-служба МВД республики.У его супруги, 43-летней Татьяны, также изъяли готовые к реализации закладки - общий вес запрещенного вещества составил около 5 граммов. По словам Николая Федосова, он прятал свертки с наркотиками в укромных уголках на набережной Диоскуров и отправлял координаты неизвестному лицу под псевдонимом "Антон". За каждую закладку он получал 700 рублей. Места тайных закладок были обнаружены сотрудниками МВД на набережной и в парке на улице Пушкина, наркотики были изъяты. Кроме того, более 73,5 грамма метадона было изъято из гостиничного номера, в котором жили москвичи. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240201/zhitelya-abkhazii-zaderzhali-po-podozreniyu-v-sbyte-narkotikov-1050035666.html

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