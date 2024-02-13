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Прогноз погоды в Абхазии на среду 14 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на среду 14 февраля

Погода черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона. 13.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-13T20:54+0300

2024-02-13T20:54+0300

2024-02-13T20:54+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 13 фев - Sputnik. В среду, 14 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.

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