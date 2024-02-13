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Прогноз погоды в Абхазии на среду 14 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на среду 14 февраля
Погода черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона. 13.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-13T20:54+0300
2024-02-13T20:54+0300
2024-02-13T20:54+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 13 фев - Sputnik. В среду, 14 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 14 февраля
Погода черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона.
СУХУМ, 13 фев - Sputnik. В среду, 14 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +15°С до +20°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.