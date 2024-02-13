https://sputnik-abkhazia.ru/20240213/trebuetsya-sinoptik-o-vazhnosti-nablyudeniy-za-klimatom-v-abkhazii-1050144984.html

Требуется синоптик: о важности наблюдений за "климатом" в Абхазии

Требуется синоптик: о важности наблюдений за "климатом" в Абхазии

Неутешительные новости сообщают нам лучшие специалисты в области изучения влияния глобального потепления на климат планеты. И если раньше я это слушал как... 13.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-13T09:00+0300

2024-02-13T09:00+0300

2024-02-13T09:00+0300

мнение

абхазия

авторы

колумнисты

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/08/1050088761_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_505299e3897c716b4097fb6c4e8a96ff.jpg

Неутешительные новости сообщают нам лучшие специалисты в области изучения влияния глобального потепления на климат планеты. И если раньше я это слушал как нечто меня никак не касающееся и считал, что не стоит особо паниковать, но ровно до тех самых пор, пока не узнал кое-что о Черном море. О том самом, прямо на берегу которого живу. Алексей Ломия, Sputnik.Стихия природная Ученые недвусмысленно заявляют, что раньше сильный шторм, ураганный ветер были с периодичностью раз в пять-семь лет. К такому как-то можно приспособиться, подготовиться. В конце концов пережить это, справиться с ущербом, нанесенным стихией, и наслаждаться природой дальше. Но не тут-то было. Теперь рассчитывать на такую периодичность не стоит. Катаклизмы могут произойти в любое время. И разрушительная сила природы, скорее всего, будет нарастать. И как тут не запаниковать?! Что предпринять? Противопоставить особо нечего. Я убежден, что разгулы стихии нам неподвластны. Надо хотя бы вовремя быть готовым к их ударам. В первую очередь надо наладить оповещение населения. И делать это очень настойчиво, даже навязчиво. Я вот взял за правило ориентироваться на мнение одного близкого человека. Он с некоторых пор научился пользоваться услугами метеосайтов и с поразительной точностью предсказывает, что и когда произойдет. Будет ли ураганный ветер, будет ли мороз, град, ливень. Это очень удобно, владеть информацией заранее. Хоть какой-то есть шанс подготовиться. Что-то замотать, что-то прикрутить, что-то занести, что-то укрепить. Постараться минимизировать предполагаемый урон. И даже несмотря на это, последний ураган надломил полувековой кипарис, а у соседей снес три крыши с домиков для туристов. Всякое бывает, но могло быть и хуже, согласитесь. Стихия народная Очень похожая ситуация у нас в политической жизни страны. Я всегда был против революций и прочих катаклизмов. Любые такого рода экстраординарные события наносят непоправимый вред нашему неокрепшему государству, откидывают его на десятки лет назад. Но и категорически не приемлю, когда власть отрывается от действительности. Поэтому считаю правильным ввести в штат исполнительной власти должность аналитика общественно-политической ситуации. Этот человек должен быть недюжинных способностей, умудренный, с большим опытом. Ему надо вменить мониторинг различных ситуаций жизнедеятельности государства, определять степень общественного накала по особым маркерам и вовремя докладывать о нарастании критического напряжения. И может, даже вносить предложения, где и как среагировать на те или иные процессы. Играть на упреждение, пока мы не скатились в пучину противостояния, и возмущение не выплеснулось на улицу. Предполагаю, что мне начнут указывать, что аналогичные службы есть в правоохранительных органах, которые и без того изучают ситуацию и докладывают обо всех ее изменениях наверх. Естественно, я осведомлен о таких направлениях деятельности Службы государственной безопасности. Но есть определенная специфика. У людей в погонах и просто общественного деятеля, мудрого аналитика разная психология. Разное мировосприятие. Офицер находится под влиянием устава, различных приказов, проще говоря, руководствуется, чаще всего, принятыми и устоявшимися шаблонами. Это может помешать отследить тот самый момент, когда мы пройдем точку невозврата. Придется резко закручивать гайки. И есть большой шанс сорвать резьбу.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/kolichestvo-postradavshikh-domov-i-obektov-iz-za-shtorma-podschitali-v-sele-alakhadzy-1049275178.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

мнение, абхазия, авторы, колумнисты