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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 15 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 15 февраля

Погоду черноморского побережья Абхазии будут формировать перепады атмосферного давления и температуры воздуха. 14.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-14T15:42+0300

2024-02-14T15:42+0300

2024-02-14T15:42+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 14 фев - Sputnik. В четверг, 15 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром без осадков, с полудня ожидается дождь разной интенсивности. В горах - снег.Атмосферное давление – пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10-13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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