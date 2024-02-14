https://sputnik-abkhazia.ru/20240214/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-15-fevralya-1050162945.html
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 15 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 15 февраля
Погоду черноморского побережья Абхазии будут формировать перепады атмосферного давления и температуры воздуха. 14.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-14T15:42+0300
2024-02-14T15:42+0300
2024-02-14T15:42+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/0c/1050133527_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3a5e3d838fba9f407bae098a590ed69b.jpg
СУХУМ, 14 фев - Sputnik. В четверг, 15 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром без осадков, с полудня ожидается дождь разной интенсивности. В горах - снег.Атмосферное давление – пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10-13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/0c/1050133527_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b781f25f061c7b337ba291d452241013.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 15 февраля
Погоду черноморского побережья Абхазии будут формировать перепады атмосферного давления и температуры воздуха.
СУХУМ, 14 фев - Sputnik. В четверг, 15 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и утром без осадков, с полудня ожидается дождь разной интенсивности. В горах - снег.
Атмосферное давление – пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10-13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +9°С до +14°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.