https://sputnik-abkhazia.ru/20240214/rekonstruktsiya-punkta-propuska-adler-nachnetsya-v-etom-godu-1050161760.html

Реконструкция пункта пропуска "Адлер" начнется в этом году

Реконструкция пункта пропуска "Адлер" начнется в этом году

Сейчас КПП "Адлер" - самый загруженный пункт пропуска в России как по количеству машин, так и по числу людей, пересекающих границу. 14.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-14T13:21+0300

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2024-02-14T13:21+0300

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СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Строительно-монтажные работы по реконструкции автомобильного пункта пропуска "Адлер" начнутся в этом году, сообщает "Росгранстрой".В организации досмотра будет применена новая технология, она позволит одновременно оформлять до ста транспортных средств с учетом легковых и грузовых машин, минивэнов и автобусов.Сейчас идет разработка проектной документации. После получения положительного заключения от "Главгосэкспертизы России", в пункте пропуска начнутся строительные работы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240126/bolee-13-mln-chelovek-prosledovalo-cherez-punkt-propuska-mapp-adler-v-2023-godu-1049965681.html

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