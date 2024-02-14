https://sputnik-abkhazia.ru/20240214/rekonstruktsiya-punkta-propuska-adler-nachnetsya-v-etom-godu-1050161760.html
Реконструкция пункта пропуска "Адлер" начнется в этом году
Реконструкция пункта пропуска "Адлер" начнется в этом году
Сейчас КПП "Адлер" - самый загруженный пункт пропуска в России как по количеству машин, так и по числу людей, пересекающих границу. 14.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-14T13:21+0300
2024-02-14T13:21+0300
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СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Строительно-монтажные работы по реконструкции автомобильного пункта пропуска "Адлер" начнутся в этом году, сообщает "Росгранстрой".В организации досмотра будет применена новая технология, она позволит одновременно оформлять до ста транспортных средств с учетом легковых и грузовых машин, минивэнов и автобусов.Сейчас идет разработка проектной документации. После получения положительного заключения от "Главгосэкспертизы России", в пункте пропуска начнутся строительные работы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240126/bolee-13-mln-chelovek-prosledovalo-cherez-punkt-propuska-mapp-adler-v-2023-godu-1049965681.html
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новости, россия, абхазия, государственная граница, кпп "псоу"
новости, россия, абхазия, государственная граница, кпп "псоу"
Реконструкция пункта пропуска "Адлер" начнется в этом году
Сейчас КПП "Адлер" - самый загруженный пункт пропуска в России как по количеству машин, так и по числу людей, пересекающих границу.
СУХУМ, 14 фев - Sputnik.
Строительно-монтажные работы по реконструкции автомобильного пункта пропуска "Адлер" начнутся в этом году, сообщает
"Росгранстрой".
После завершения реконструкции в пункте будет функционировать 28 полос движения. Пропускная способность пункта заметно вырастет - в 9,5 раз для транспорта (с полутора до более чем 14 тысяч автомобилей в сутки) и в три раза для людей, пересекающих границу пешком (с 28 до 80,5 тысячи человек в сутки).
В организации досмотра будет применена новая технология, она позволит одновременно оформлять до ста транспортных средств с учетом легковых и грузовых машин, минивэнов и автобусов.
Сейчас идет разработка проектной документации. После получения положительного заключения от "Главгосэкспертизы России", в пункте пропуска начнутся строительные работы.