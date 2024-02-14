https://sputnik-abkhazia.ru/20240214/rossiya-peredast-v-dar-natsgaleree-abkhazii-professionalnoe-restavratsionnoe-osveschenie-1050164965.html
Россия передаст в дар Нацгалерее Абхазии профессиональное реставрационное освещение
Россия передаст в дар Нацгалерее Абхазии профессиональное реставрационное освещение
СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Россия передаст в дар Нацгалерее Абхазии профессиональное реставрационное освещение, рассказала врио министра культуры Абхазии Динара... 14.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-14T17:10+0300
2024-02-14T17:10+0300
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СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Россия передаст в дар Нацгалерее Абхазии профессиональное реставрационное освещение, рассказала врио министра культуры Абхазии Динара Смыр. Директор галереи Сурам Сакания добавил, что сейчас ведется работа над электронным каталогом картин, хранившихся в фонде. Пожар в здании, принадлежащем Союзу художников Абхазии, произошел 21 января. В фонде Нацгалереи, располагавшемся на втором этаже, хранились почти 4000 картин, спасти удалось около 200 из них. В их восстановлении помогают реставраторы из России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240202/zdanie-natsionalnoy-kartinnoy-galerei-abkhazii-chastichno-vosstanovyat-v-2024-godu-1050043290.html
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национальная картинная галерея республики абхазия, абхазия, россия, культура
национальная картинная галерея республики абхазия, абхазия, россия, культура
СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Россия передаст в дар Нацгалерее Абхазии профессиональное реставрационное освещение, рассказала врио министра культуры Абхазии Динара Смыр.
"Было сделано реставрационное описание и физико-технический анализ (уцелевших работ - прим.). В ближайшие дни начнутся ремонтные работы второго этажа Национальной картинной галереи на улице Пушкина, где будут размещены уцелевшие после пожара работы", – сказала она.
Директор галереи Сурам Сакания добавил, что сейчас ведется работа над электронным каталогом картин, хранившихся в фонде.
Пожар в здании, принадлежащем Союзу художников Абхазии, произошел 21 января. В фонде Нацгалереи, располагавшемся на втором этаже, хранились почти 4000 картин, спасти удалось около 200 из них. В их восстановлении помогают реставраторы из России.