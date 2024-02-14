https://sputnik-abkhazia.ru/20240214/rossiya-peredast-v-dar-natsgaleree-abkhazii-professionalnoe-restavratsionnoe-osveschenie-1050164965.html

Россия передаст в дар Нацгалерее Абхазии профессиональное реставрационное освещение

Россия передаст в дар Нацгалерее Абхазии профессиональное реставрационное освещение

СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Россия передаст в дар Нацгалерее Абхазии профессиональное реставрационное освещение, рассказала врио министра культуры Абхазии Динара... 14.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-14T17:10+0300

2024-02-14T17:10+0300

2024-02-15T09:27+0300

в абхазии

национальная картинная галерея республики абхазия

абхазия

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культура

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СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Россия передаст в дар Нацгалерее Абхазии профессиональное реставрационное освещение, рассказала врио министра культуры Абхазии Динара Смыр. Директор галереи Сурам Сакания добавил, что сейчас ведется работа над электронным каталогом картин, хранившихся в фонде. Пожар в здании, принадлежащем Союзу художников Абхазии, произошел 21 января. В фонде Нацгалереи, располагавшемся на втором этаже, хранились почти 4000 картин, спасти удалось около 200 из них. В их восстановлении помогают реставраторы из России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240202/zdanie-natsionalnoy-kartinnoy-galerei-abkhazii-chastichno-vosstanovyat-v-2024-godu-1050043290.html

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