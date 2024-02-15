https://sputnik-abkhazia.ru/20240215/goskomissiyu-po-provedeniyu-meropriyatiy-k-75-letiyu-sergeya-bagapsh-sozdali-v-abkhazii-1050171422.html

Госкомиссию по проведению мероприятий к 75-летию Сергея Багапш создали в Абхазии

Госкомиссию по проведению мероприятий к 75-летию Сергея Багапш создали в Абхазии

Второй президент Абхазии Сергей Багапш скончался 12 лет назад – 29 мая 2011 года. 15.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-15T19:10+0300

2024-02-15T19:10+0300

2024-02-15T19:10+0300

в абхазии

сергей багапш

президент

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СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Госкомиссию по проведению мероприятий к 75-летию со дня рождения Сергея Багапш создали в Абхазии. Об этом сообщила пресс-служба президента Абхазии.По распоряжению президента Аслана Бжания, в комиссию вошли:Сергей Багапш родился 4 марта 1949 года. Он стал президентом Абхазии в 2004 году. При нем произошло одно из самых важных событий в новейшей истории республики – признание независимости сначала со стороны России, а после - рядом других государств.Сергей Багапш скончался 29 мая 2011 года в возрасте 62 лет. Он похоронен на родовом кладбище в селе Джгярда Очамчырского района.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230529/simvol-priznaniya-i-master-kompromissov-pamyati-sergeya-bagapsh-1046050165.html

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сергей багапш, президент