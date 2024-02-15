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Госкомиссию по проведению мероприятий к 75-летию Сергея Багапш создали в Абхазии
Госкомиссию по проведению мероприятий к 75-летию Сергея Багапш создали в Абхазии
Второй президент Абхазии Сергей Багапш скончался 12 лет назад – 29 мая 2011 года. 15.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-15T19:10+0300
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СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Госкомиссию по проведению мероприятий к 75-летию со дня рождения Сергея Багапш создали в Абхазии. Об этом сообщила пресс-служба президента Абхазии.По распоряжению президента Аслана Бжания, в комиссию вошли:Сергей Багапш родился 4 марта 1949 года. Он стал президентом Абхазии в 2004 году. При нем произошло одно из самых важных событий в новейшей истории республики – признание независимости сначала со стороны России, а после - рядом других государств.Сергей Багапш скончался 29 мая 2011 года в возрасте 62 лет. Он похоронен на родовом кладбище в селе Джгярда Очамчырского района.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230529/simvol-priznaniya-i-master-kompromissov-pamyati-sergeya-bagapsh-1046050165.html
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сергей багапш, президент
сергей багапш, президент

Госкомиссию по проведению мероприятий к 75-летию Сергея Багапш создали в Абхазии

19:10 15.02.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРоссия, Абхазия, Осетия подписали соглашение об охране госграниц
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© Sputnik / Сергей Гунеев
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Второй президент Абхазии Сергей Багапш скончался 12 лет назад – 29 мая 2011 года.
СУХУМ, 15 фев Sputnik. Госкомиссию по проведению мероприятий к 75-летию со дня рождения Сергея Багапш создали в Абхазии. Об этом сообщила пресс-служба президента Абхазии.
По распоряжению президента Аслана Бжания, в комиссию вошли:
вице-президент Бадра Гунба,
руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия,
глава администрации Очамчырского района Беслан Бигвава,
и.о. министра культуры Динара Смыр,
глава Сухума Беслан Эшба,
глава села Джгерда Очамчырского района Адгур Амичба,
Зураб Багапш и
начальник управления по гуманитарными и социальным вопросам Аппарата Кабмина Элеонора Агрба.
Сергей Багапш родился 4 марта 1949 года. Он стал президентом Абхазии в 2004 году.
При нем произошло одно из самых важных событий в новейшей истории республики – признание независимости сначала со стороны России, а после - рядом других государств.
Сергей Багапш скончался 29 мая 2011 года в возрасте 62 лет. Он похоронен на родовом кладбище в селе Джгярда Очамчырского района.
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