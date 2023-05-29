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Символ признания и мастер компромиссов: памяти Сергея Багапш
Символ признания и мастер компромиссов: памяти Сергея Багапш
29 мая 2011 года в возрасте 62 лет скончался второй президент Абхазии Сергей Багапш. Лидер Абхазии был похоронен на родовом кладбище в селе Джгярда... 29.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-29T08:55+0300
2023-05-29T08:55+0300
в абхазии
сергей багапш
абхазия
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история
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О жизни и президентстве, вере в добро и людей Сергея Багапш, читайте в материале Sputnik.Sputnik“Жить с верой в добро и людей” - не просто цитата, а жизненный принцип второго президента Абхазии Сергея Багапш. Эта фраза, когда-то произнесенная им на абхазском, стала и эпитафией на надгробной плите Сергея Багапш в родовом селе Джгярда Очамчырского района.Сергей Багапш возглавил Абхазию в 2004 году. Время было тяжелое - раскол в обществе и политический кризис. Но, как отмечает журналист и общественный деятель Гурам Амкуаб, Сергей Васильевич сумел разрядить напряжение, и не для красного словца в одном из своих выступлений перед избирателями он сказал: "Для меня важно так отработать свое президентство, чтобы не было стыдно перед самим собой".Многие в Абхазии и России называли Багапша большим мастером компромиссов, способным в самых сложных ситуациях найти решение, устраивающее обе стороны. Амкуаб считает, что это крайне было необходимо республике, истерзанной не только войной с Грузией, но и многочисленными внутренними конфликтами.Сергей Багапш, помимо всего прочего, был человеком с большим чувством юмора, вспоминал в одном из своих интервью сотрудник пресс-службы второго президента Алхас Чолокуа."Это было 1 апреля. Утром пришли на работу я и его помощница Инга Авидзба. Мы с ней посовещались и рискнули разыграть президента. Я скопировал информационную ленту одного из российских агентств и разместил придуманную очень правдоподобную информацию, связанную с Абхазией и особенно актуальную на тот период, — рассказал Чолокуа. — Мы каждое утро заносили ему со свежей прессой и распечатку лент информационных агентств. Буквально через две минуты, стою в приемной и слышу, как он по громкой связи просит помощницу соединить его с одним из руководителей российского агентства. Он поверил в новость и хотел теперь позвонить и уточнить. Я Инге говорю, зайди и скажи, что мы разыграли. Он вызывает меня, думаю, сейчас мне достанется. Сергей Васильевич меня попросил пока никому не говорить о розыгрыше, я задался вопросом, почему он так настаивал? Как выяснилось, оказывается, он эту бумагу потом показывал руководителю Администрации президента и многим чиновникам из аппарата, на основе этой шутки разыграл других людей".Достойный лидер и политикВо время президентства Сергея Багапш в республику приезжали многие работники СМИ, которые не раз брали у него интервью. Гурам Амкуаб, как абхазский журналист оказывал содействие российским коллегам. Он признается, что часто слышал восторженные речи журналистов, побеседовавших с президентом.Сотрудник Администрации второго президента Алхас Чолокуа отмечает, вопреки мнению, что невозможно сохранить простоту человеческого характера, когда человек делает карьеру в системе государственной службы, Сергей Багапш оставался порядочным, добрым человеком.Особенно Алхасу запомнился 2008 год, период, когда международный интерес к Абхазии был повышен, время, которое предшествовало признанию независимости и сразу после признания. По его словам, в этот период был большой интерес средств массовой информации к Абхазии не только российских, но и всего мира."Приезжали журналисты отовсюду — от Канады до Японии. Несмотря на занятость, Багапш всегда находил время для общения с журналистами, поскольку понимал, что в этот период информационная победа важна так же, как военная или политическая", - заметил он.Семья вне политикиВ рабочие моменты Багапш семью никогда не погружал. Всегда разделял эти две стороны его жизни. Когда будущий президент принял решение о том, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на высшую должность в государстве, домочадцы его всячески пытались отговорить. Да и он сам считал, что для страны было бы лучше найти более молодого, энергичного и перспективного кандидата.Несмотря на то, что вся семья была против этого, поддержку с их стороны Багапш чувствовал всегда. Свою супругу Марину Шония, с которой они познакомились еще в студенческие годы, он называл боевым другом, а родственники - женой декабриста.В семье Багапш даже сложилась своя форма демократии, когда каждый имел право на свою точку зрения, но делал то, что велел глава. При этом, как вспоминает Зураб, не чувствовалось какое-то давление с его стороны.Уход президента и последний приказВторого президента Абхазии Сергея Багапш госпитализировали в московскую клинику в мае 2011 года. Поездка в Латинскую Америку далась ему тяжело, и первые проблемы со здоровьем у него начались вскоре после возвращения домой. Ситуацию усугубило еще то, что он простудился, когда Багапш вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым изучали вопрос ремонта железнодорожных путей в Абхазии."Они вместе ходили по железной дороге и смотрели, в каком она состоянии. Отец простудился, температура была под 40 градусов. Началась одышка, а папа к тому же был заядлым курильщиком. Уже в Москве ему поставили диагноз фиброз легких. Подозрение вызвала непонятная точка на рентгене легких, взяли онкомаркеры. Приехал французский хирург и сделал отцу операцию, которая прошла успешно. Отец пришел в себя, встал, походил, ему дали покурить сигареты, так как без них он начинал кашлять. Он побрился и позвонил в Джгерду узнать, как там дела. Вечером ему стало нехорошо, и его интубировали", - вспоминает Зураб Багапш.Сергей Багапш скончался 29 мая 2011 года. Церемония прощания с ним состоялась в Доме офицеров, куда пришли не только высокие чины, но и простые граждане России.Тело президента Абхазии со всеми почестями отправили в Абхазию спецбортом ТУ-154, который сопровождали до республики два военных истребителя. По пути в московский аэропорт перекрыли Каширское шоссе и часть МКАДа. В тот день в столицу России с официальным визитом прибыл президент Монголии Элбэгдорж Цахиагийн, чей кортеж был остановлен.На родине Сергея Багапш со слезами на глазах встретили сотни людей. Прощались с главой государства в Государственной филармонии в Сухуме.Сергей Багапш родился 4 марта 1949 года в Сухуме в простой крестьянской семье Василия и Сусанны Багапш. Прадед Сергея Васильевича был одним из немногих, кому удалось вернуться на родину после вынужденного переселения абхазов в Турцию в XIX веке. Именно он позже выбрал местом жительства село Джгерда - место, которое очень любил второй президент.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220529/luchshe-lyubogo-kurorta-sergey-bagapsh-i-ego-dzhgyarda-1039298908.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220529/slozhnaya-zhizn-i-gordost-za-abkhaziyu-sergey-bagapsh-o-sebe-1039303486.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/simvol-priznaniya-sergeyu-bagapsh-ispolnilos-by-73-goda-1037936326.html
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сергей багапш, абхазия, президент, история
сергей багапш, абхазия, президент, история

Символ признания и мастер компромиссов: памяти Сергея Багапш

08:55 29.05.2023
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРоссия, Абхазия, Осетия подписали соглашение об охране госграниц
Россия, Абхазия, Осетия подписали соглашение об охране госграниц - Sputnik Абхазия, 1920, 29.05.2023
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29 мая 2011 года в возрасте 62 лет скончался второй президент Абхазии Сергей Багапш. Лидер Абхазии был похоронен на родовом кладбище в селе Джгярда Очамчырского района.
О жизни и президентстве, вере в добро и людей Сергея Багапш, читайте в материале Sputnik.
Sputnik
“Жить с верой в добро и людей” - не просто цитата, а жизненный принцип второго президента Абхазии Сергея Багапш. Эта фраза, когда-то произнесенная им на абхазском, стала и эпитафией на надгробной плите Сергея Багапш в родовом селе Джгярда Очамчырского района.
Усадьба семьи Багапш в селе Джгерда - Sputnik Абхазия, 1920, 29.05.2022
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Лучше любого курорта: Сергей Багапш и его Джгярда
29 мая 2022, 20:15
Сергей Багапш возглавил Абхазию в 2004 году. Время было тяжелое - раскол в обществе и политический кризис. Но, как отмечает журналист и общественный деятель Гурам Амкуаб, Сергей Васильевич сумел разрядить напряжение, и не для красного словца в одном из своих выступлений перед избирателями он сказал: "Для меня важно так отработать свое президентство, чтобы не было стыдно перед самим собой".
Многие в Абхазии и России называли Багапша большим мастером компромиссов, способным в самых сложных ситуациях найти решение, устраивающее обе стороны. Амкуаб считает, что это крайне было необходимо республике, истерзанной не только войной с Грузией, но и многочисленными внутренними конфликтами.
"В его президентский срок было начато восстановление курортов и сферы обслуживания, ослаблен действующий в республике криминалитет и самое главное – установлены дипломатические и экономические отношения и официальное военное сотрудничество с Россией. У него было удивительное качество уметь общаться с людьми. У Сергея Васильевича были хорошие и открытые отношения с многими российскими министрами, даже с теми, кто сначала относился к нему дистанционно. Они отдавались его открытому и доброму отношению и быстро становились его друзьями и партнерами. Благодаря хорошим личным связям, ему часто удавалось решать вопросы по звонку. Благодаря его связям с 2006 года стали постоянно идти финансовые потоки из России. Он хорошо понимал, чтобы дверь открылась, надо в нее постучаться", – сказал Амкуаб.
Сергей Багапш, помимо всего прочего, был человеком с большим чувством юмора, вспоминал в одном из своих интервью сотрудник пресс-службы второго президента Алхас Чолокуа.
"Это было 1 апреля. Утром пришли на работу я и его помощница Инга Авидзба. Мы с ней посовещались и рискнули разыграть президента. Я скопировал информационную ленту одного из российских агентств и разместил придуманную очень правдоподобную информацию, связанную с Абхазией и особенно актуальную на тот период, — рассказал Чолокуа. — Мы каждое утро заносили ему со свежей прессой и распечатку лент информационных агентств. Буквально через две минуты, стою в приемной и слышу, как он по громкой связи просит помощницу соединить его с одним из руководителей российского агентства. Он поверил в новость и хотел теперь позвонить и уточнить. Я Инге говорю, зайди и скажи, что мы разыграли. Он вызывает меня, думаю, сейчас мне достанется. Сергей Васильевич меня попросил пока никому не говорить о розыгрыше, я задался вопросом, почему он так настаивал? Как выяснилось, оказывается, он эту бумагу потом показывал руководителю Администрации президента и многим чиновникам из аппарата, на основе этой шутки разыграл других людей".
Памяти второго президента Абхазии Сергея Багапш - Sputnik Абхазия, 1920, 29.05.2022
Сложная жизнь и гордость за Абхазию: Сергей Багапш о себе
29 мая 2022, 18:05

Достойный лидер и политик

Во время президентства Сергея Багапш в республику приезжали многие работники СМИ, которые не раз брали у него интервью. Гурам Амкуаб, как абхазский журналист оказывал содействие российским коллегам. Он признается, что часто слышал восторженные речи журналистов, побеседовавших с президентом.
"Они называли его большим политиком, лидером, который представлял интересы не только Абхазии. Многие журналисты называли его лидером всего Кавказа. Это, конечно, нам импонировало", – вспоминает Амкуаб.
Сотрудник Администрации второго президента Алхас Чолокуа отмечает, вопреки мнению, что невозможно сохранить простоту человеческого характера, когда человек делает карьеру в системе государственной службы, Сергей Багапш оставался порядочным, добрым человеком.
Особенно Алхасу запомнился 2008 год, период, когда международный интерес к Абхазии был повышен, время, которое предшествовало признанию независимости и сразу после признания. По его словам, в этот период был большой интерес средств массовой информации к Абхазии не только российских, но и всего мира.
"Приезжали журналисты отовсюду — от Канады до Японии. Несмотря на занятость, Багапш всегда находил время для общения с журналистами, поскольку понимал, что в этот период информационная победа важна так же, как военная или политическая", - заметил он.

Семья вне политики

В рабочие моменты Багапш семью никогда не погружал. Всегда разделял эти две стороны его жизни. Когда будущий президент принял решение о том, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на высшую должность в государстве, домочадцы его всячески пытались отговорить. Да и он сам считал, что для страны было бы лучше найти более молодого, энергичного и перспективного кандидата.
Ликование в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 04.03.2022
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Символ признания: Сергею Багапш исполнилось бы 73 года
4 марта 2022, 18:42
Несмотря на то, что вся семья была против этого, поддержку с их стороны Багапш чувствовал всегда. Свою супругу Марину Шония, с которой они познакомились еще в студенческие годы, он называл боевым другом, а родственники - женой декабриста.
Второй президент Абхазии запомнился многим жителям республики как человек с мягким характером, с чем не согласен его сын Зураб. По его словам, Сергей Васильевич любил людей, но был довольно строгим. По крайней мере, в семье. Решения его не обсуждались и беспрекословно выполнялись. Повторять два раза ему не приходилось.
В семье Багапш даже сложилась своя форма демократии, когда каждый имел право на свою точку зрения, но делал то, что велел глава. При этом, как вспоминает Зураб, не чувствовалось какое-то давление с его стороны.

Уход президента и последний приказ

Второго президента Абхазии Сергея Багапш госпитализировали в московскую клинику в мае 2011 года. Поездка в Латинскую Америку далась ему тяжело, и первые проблемы со здоровьем у него начались вскоре после возвращения домой. Ситуацию усугубило еще то, что он простудился, когда Багапш вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым изучали вопрос ремонта железнодорожных путей в Абхазии.
"Они вместе ходили по железной дороге и смотрели, в каком она состоянии. Отец простудился, температура была под 40 градусов. Началась одышка, а папа к тому же был заядлым курильщиком. Уже в Москве ему поставили диагноз фиброз легких. Подозрение вызвала непонятная точка на рентгене легких, взяли онкомаркеры. Приехал французский хирург и сделал отцу операцию, которая прошла успешно. Отец пришел в себя, встал, походил, ему дали покурить сигареты, так как без них он начинал кашлять. Он побрился и позвонил в Джгерду узнать, как там дела. Вечером ему стало нехорошо, и его интубировали", - вспоминает Зураб Багапш.
Сергей Багапш скончался 29 мая 2011 года. Церемония прощания с ним состоялась в Доме офицеров, куда пришли не только высокие чины, но и простые граждане России.
Тело президента Абхазии со всеми почестями отправили в Абхазию спецбортом ТУ-154, который сопровождали до республики два военных истребителя. По пути в московский аэропорт перекрыли Каширское шоссе и часть МКАДа. В тот день в столицу России с официальным визитом прибыл президент Монголии Элбэгдорж Цахиагийн, чей кортеж был остановлен.
На родине Сергея Багапш со слезами на глазах встретили сотни людей. Прощались с главой государства в Государственной филармонии в Сухуме.
Сергей Багапш родился 4 марта 1949 года в Сухуме в простой крестьянской семье Василия и Сусанны Багапш. Прадед Сергея Васильевича был одним из немногих, кому удалось вернуться на родину после вынужденного переселения абхазов в Турцию в XIX веке. Именно он позже выбрал местом жительства село Джгерда - место, которое очень любил второй президент.
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