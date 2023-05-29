Символ признания и мастер компромиссов: памяти Сергея Багапш
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРоссия, Абхазия, Осетия подписали соглашение об охране госграниц
© Sputnik / Сергей Гунеев/
29 мая 2011 года в возрасте 62 лет скончался второй президент Абхазии Сергей Багапш. Лидер Абхазии был похоронен на родовом кладбище в селе Джгярда Очамчырского района.
О жизни и президентстве, вере в добро и людей Сергея Багапш, читайте в материале Sputnik.
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“Жить с верой в добро и людей” - не просто цитата, а жизненный принцип второго президента Абхазии Сергея Багапш. Эта фраза, когда-то произнесенная им на абхазском, стала и эпитафией на надгробной плите Сергея Багапш в родовом селе Джгярда Очамчырского района.
29 мая 2022, 20:15
Сергей Багапш возглавил Абхазию в 2004 году. Время было тяжелое - раскол в обществе и политический кризис. Но, как отмечает журналист и общественный деятель Гурам Амкуаб, Сергей Васильевич сумел разрядить напряжение, и не для красного словца в одном из своих выступлений перед избирателями он сказал: "Для меня важно так отработать свое президентство, чтобы не было стыдно перед самим собой".
Многие в Абхазии и России называли Багапша большим мастером компромиссов, способным в самых сложных ситуациях найти решение, устраивающее обе стороны. Амкуаб считает, что это крайне было необходимо республике, истерзанной не только войной с Грузией, но и многочисленными внутренними конфликтами.
"В его президентский срок было начато восстановление курортов и сферы обслуживания, ослаблен действующий в республике криминалитет и самое главное – установлены дипломатические и экономические отношения и официальное военное сотрудничество с Россией. У него было удивительное качество уметь общаться с людьми. У Сергея Васильевича были хорошие и открытые отношения с многими российскими министрами, даже с теми, кто сначала относился к нему дистанционно. Они отдавались его открытому и доброму отношению и быстро становились его друзьями и партнерами. Благодаря хорошим личным связям, ему часто удавалось решать вопросы по звонку. Благодаря его связям с 2006 года стали постоянно идти финансовые потоки из России. Он хорошо понимал, чтобы дверь открылась, надо в нее постучаться", – сказал Амкуаб.
Сергей Багапш, помимо всего прочего, был человеком с большим чувством юмора, вспоминал в одном из своих интервью сотрудник пресс-службы второго президента Алхас Чолокуа.
"Это было 1 апреля. Утром пришли на работу я и его помощница Инга Авидзба. Мы с ней посовещались и рискнули разыграть президента. Я скопировал информационную ленту одного из российских агентств и разместил придуманную очень правдоподобную информацию, связанную с Абхазией и особенно актуальную на тот период, — рассказал Чолокуа. — Мы каждое утро заносили ему со свежей прессой и распечатку лент информационных агентств. Буквально через две минуты, стою в приемной и слышу, как он по громкой связи просит помощницу соединить его с одним из руководителей российского агентства. Он поверил в новость и хотел теперь позвонить и уточнить. Я Инге говорю, зайди и скажи, что мы разыграли. Он вызывает меня, думаю, сейчас мне достанется. Сергей Васильевич меня попросил пока никому не говорить о розыгрыше, я задался вопросом, почему он так настаивал? Как выяснилось, оказывается, он эту бумагу потом показывал руководителю Администрации президента и многим чиновникам из аппарата, на основе этой шутки разыграл других людей".
29 мая 2022, 18:05
Достойный лидер и политик
Во время президентства Сергея Багапш в республику приезжали многие работники СМИ, которые не раз брали у него интервью. Гурам Амкуаб, как абхазский журналист оказывал содействие российским коллегам. Он признается, что часто слышал восторженные речи журналистов, побеседовавших с президентом.
"Они называли его большим политиком, лидером, который представлял интересы не только Абхазии. Многие журналисты называли его лидером всего Кавказа. Это, конечно, нам импонировало", – вспоминает Амкуаб.
Сотрудник Администрации второго президента Алхас Чолокуа отмечает, вопреки мнению, что невозможно сохранить простоту человеческого характера, когда человек делает карьеру в системе государственной службы, Сергей Багапш оставался порядочным, добрым человеком.
Особенно Алхасу запомнился 2008 год, период, когда международный интерес к Абхазии был повышен, время, которое предшествовало признанию независимости и сразу после признания. По его словам, в этот период был большой интерес средств массовой информации к Абхазии не только российских, но и всего мира.
"Приезжали журналисты отовсюду — от Канады до Японии. Несмотря на занятость, Багапш всегда находил время для общения с журналистами, поскольку понимал, что в этот период информационная победа важна так же, как военная или политическая", - заметил он.
Семья вне политики
В рабочие моменты Багапш семью никогда не погружал. Всегда разделял эти две стороны его жизни. Когда будущий президент принял решение о том, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на высшую должность в государстве, домочадцы его всячески пытались отговорить. Да и он сам считал, что для страны было бы лучше найти более молодого, энергичного и перспективного кандидата.
4 марта 2022, 18:42
Несмотря на то, что вся семья была против этого, поддержку с их стороны Багапш чувствовал всегда. Свою супругу Марину Шония, с которой они познакомились еще в студенческие годы, он называл боевым другом, а родственники - женой декабриста.
Второй президент Абхазии запомнился многим жителям республики как человек с мягким характером, с чем не согласен его сын Зураб. По его словам, Сергей Васильевич любил людей, но был довольно строгим. По крайней мере, в семье. Решения его не обсуждались и беспрекословно выполнялись. Повторять два раза ему не приходилось.
В семье Багапш даже сложилась своя форма демократии, когда каждый имел право на свою точку зрения, но делал то, что велел глава. При этом, как вспоминает Зураб, не чувствовалось какое-то давление с его стороны.
Уход президента и последний приказ
Второго президента Абхазии Сергея Багапш госпитализировали в московскую клинику в мае 2011 года. Поездка в Латинскую Америку далась ему тяжело, и первые проблемы со здоровьем у него начались вскоре после возвращения домой. Ситуацию усугубило еще то, что он простудился, когда Багапш вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым изучали вопрос ремонта железнодорожных путей в Абхазии.
"Они вместе ходили по железной дороге и смотрели, в каком она состоянии. Отец простудился, температура была под 40 градусов. Началась одышка, а папа к тому же был заядлым курильщиком. Уже в Москве ему поставили диагноз фиброз легких. Подозрение вызвала непонятная точка на рентгене легких, взяли онкомаркеры. Приехал французский хирург и сделал отцу операцию, которая прошла успешно. Отец пришел в себя, встал, походил, ему дали покурить сигареты, так как без них он начинал кашлять. Он побрился и позвонил в Джгерду узнать, как там дела. Вечером ему стало нехорошо, и его интубировали", - вспоминает Зураб Багапш.
Сергей Багапш скончался 29 мая 2011 года. Церемония прощания с ним состоялась в Доме офицеров, куда пришли не только высокие чины, но и простые граждане России.
Тело президента Абхазии со всеми почестями отправили в Абхазию спецбортом ТУ-154, который сопровождали до республики два военных истребителя. По пути в московский аэропорт перекрыли Каширское шоссе и часть МКАДа. В тот день в столицу России с официальным визитом прибыл президент Монголии Элбэгдорж Цахиагийн, чей кортеж был остановлен.
На родине Сергея Багапш со слезами на глазах встретили сотни людей. Прощались с главой государства в Государственной филармонии в Сухуме.
Сергей Багапш родился 4 марта 1949 года в Сухуме в простой крестьянской семье Василия и Сусанны Багапш. Прадед Сергея Васильевича был одним из немногих, кому удалось вернуться на родину после вынужденного переселения абхазов в Турцию в XIX веке. Именно он позже выбрал местом жительства село Джгерда - место, которое очень любил второй президент.